Pourquoi Jessica Batten de Love Is Blind est vraiment revenue au spectacle

Jessica a admis que “c’était une décision difficile” de revenir à la télévision. Mais au final, elle ne l’aurait pas fait autrement. Depuis l’amour est aveugle : après la première de l’autel le 28 juillet, elle a révélé qu’elle avait reçu une vague d’amour sur les réseaux sociaux.

Comme elle l’a décrit, “Pour ceux qui envoient ces beaux messages, je lis et la plupart du temps je pleure pour les comprendre. Merci d’avoir été si gentil et pour les excuses les plus sincères. Je comprends le jugement initial plus que vous ne le pensez.”

“Je veux juste vous encourager à ne jamais perdre de vue cette étoile polaire, votre propre cœur”, a-t-elle encouragé. “Même si c’est douloureux et désordonné et vraiment très dur, continuez, faites-vous confiance et sachez que vous trouverez votre chemin. Tout le monde ne va pas l’aimer ou vous aimer à travers ça .. mais c’est OK!”

Elle a ajouté: “Vous trouverez votre chemin et ils seront tous meilleurs pour cela aussi, je vous le promets!”