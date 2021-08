Pourquoi Jessica Chastain pense que son relooking de Tammy Faye a endommagé sa peau

L’actrice de Zero Dark Thirty a expliqué que Tammy était “très émotive” dans la vraie vie et qu’elle craignait que cela ne se traduise pas à l’écran avec ses kilos de maquillage. De plus, elle a révélé qu’il fallait plus de huit heures par jour à l’équipe de maquillage du film pour terminer son relooking.

“Je me suis installée et j’étais tellement paniquée”, se souvient-elle après s’être assise dans le fauteuil de maquillage pendant si longtemps. “J’ai commencé à avoir des bouffées de chaleur parce que c’est tellement lourd et chaud. J’avais peur. C’était comme faire un vol longue distance tous les jours. Parce que si ça prend 7 heures et demie à enfiler, ça va prendre au moins deux heures pour descendre. Cela me préoccupait.

Elle a ajouté: “J’étais inquiète pour ma circulation. Au moment où je suis arrivée sur le plateau ce premier jour, c’était 7 heures et demie, je me suis dit:” Je n’ai plus d’énergie. ” Et elle est censée se montrer avec tellement d’énergie.”

Avec quelques ajustements de l’équipe glam, Jessica n’a ensuite eu qu’à s’asseoir dans le fauteuil de maquillage pendant quatre heures.