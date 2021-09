Pourquoi Jessica Jones de Krysten Ritter doit revenir pour un film MCU

Jessica Jones a eu le type de fin qui était concluante, mais a également laissé la porte ouverte à des histoires de suivi si l’occasion se présentait. L’opportunité, à mon avis, est arrivée, et bien que Marvel ait livré des films dans les cinémas et des émissions de télévision à Disney +, je pense qu’un film de Jessica Jones Disney + serait le juste milieu pour le héros Marvel, surtout compte tenu des éléments plus risqués à son histoire. Est-ce que quelqu’un se souvient de ces scènes de sexe torrides avec Luke Cage ? Je le fais, et bien que je ne sois pas sûr que Marvel autoriserait quelque chose d’aussi sexuel dans ses films MCU modernes conçus pour les théâtres, peut-être que Disney + peut permettre à l’univers de devenir un peu bizarre.