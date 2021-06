Pourquoi Jimmy Kimmel n’a-t-il pas été annulé ? 10z viral

Imaginez quelqu’un qui lance The Man Show à l’ère de l’éveil.

« Maintenant, écoutez-moi. Le spectacle a deux bandes dessinées masculines hétérosexuelles qui se moquent des femmes, fléchissent leur masculinité toxique et terminent chaque spectacle avec des filles sautant sur des trampolines… en bikini, bien sûr !

La réunion de pitch se terminerait avant que le mot “bikinis” ne quitte les lèvres de la personne, en supposant que le pitch-ee n’ait pas été annulé au moment où il ou elle a quitté la pièce.

Ce programme a en fait duré six saisons sur Comedy Central de 1999 à 2004, bien sûr. Les hôtes d’origine, Adam Carolla et Jimmy Kimmel, sont passés respectivement au podcast et à la gloire de fin de soirée.

Carolla en fait son modèle commercial pour rejeter Cancel Culture, renforçant à la fois sa renommée et sa bonne foi en matière de comédie.

Kimmel a pris un chemin différent. Son Jimmy Kimmel Live fait partie de la programmation d’extrême gauche de fin de soirée. Les blagues de l’émission ciblent principalement les conservateurs, Kimmel étant de facto le porte-parole du DNC. Il a récemment comparé la Floride, un État qui profite des brillantes manœuvres COVID-19 du gouverneur Ron DeSantis, à la Corée du Nord.

Pourtant, le passé et le présent de Kimmel suggèrent un artiste mûr pour l’annulation par le règlement actuel de la gauche éveillée.

Considérer:

Le passé de blackface de Kimmel à lui seul pourrait être une cause d’annulation. Il a embrassé le concept à plusieurs reprises, bien plus que ce que son collègue animateur de fin de soirée Jimmy Fallon a fait en imitant Chris Rock en 2000. Pourtant, Fallon a dû présenter des excuses à l’antenne pour sa seule routine de blackface dans The Tonight Show.

Kimmel, par comparaison, a finalement publié des excuses sans excuses pour son travail de blackface en série, une déclaration qui a passé une grande partie de ses attaques à ses détracteurs.

« J’ai longtemps hésité à aborder cette question, car je savais que cela serait célébré comme une victoire par ceux qui assimilent les excuses à la faiblesse et encouragent les dirigeants qui utilisent les préjugés pour nous diviser… Avec le recul, beaucoup de ces croquis sont embarrassants, et il est frustrant que ces moments irréfléchis soient devenus une arme utilisée par certains pour diminuer mes critiques des injustices sociales et autres. Je crois que j’ai évolué et mûri au cours des vingt dernières années et plus, et j’espère que c’est évident pour tous ceux qui regardent mon émission. Je sais que ce ne sera pas la dernière fois que j’en entends parler et que cela servira à nouveau à essayer de me calmer. J’aime trop ce pays pour le permettre. Je ne serai pas réduit au silence par ceux qui feignent l’indignation pour faire avancer leurs programmes oppressifs et véritablement racistes.

Kimmel n’a subi aucune conséquence professionnelle pour son passé de blackface. En fait, il a accueilli les Oscars deux fois, les Emmys trois fois, et il continue d’attirer l’attention de la presse élogieuse.

Ses commentaires les plus récents concernant Jenner sont considérés comme acceptables par les suspects réveillés habituels, car sa cible se présente comme un républicain. La brigade éveillée n’annulera généralement pas les gens s’ils attaquent des cibles de droite.

Ils n’ont pas annulé Howard Stern après que ses morceaux d’antan à caractère raciste « aient refait surface ». À l’époque, Stern avait déversé d’interminables invectives contre le président Donald Trump.

La foule a détourné le regard lorsque Bette Midler a souhaité à plusieurs reprises la violence contre le sénateur républicain Rand Paul. Ils ont également refusé d’annuler Alec Baldwin malgré les antécédents de l’acteur des actions et des paroles profondément problématiques. Pourquoi? Baldwin a passé plus de quatre ans à se moquer du président Donald Trump dans Saturday Night Live.

Pourquoi Kimmel n’a-t-il pas encore été annulé et pourquoi est-il peu probable que cela se produise un jour ? C’est un progressiste qui prêche à la chorale libérale depuis son perchoir ABC. Il est trop précieux pour eux pour être enlevé. Plus important encore, il cible les républicains avec ses barbes comiques.

Combinez les deux, et Kimmel est tout sauf à l’épreuve de l’annulation.

