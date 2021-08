Pourquoi JJ.OO. Tokyo semble plus compliqué pour la santé mentale ?

Psychologue sur Biles : “Le monde sur une petite fille” 4:21

(CNN espagnol) – Simone Biles, l’une des plus grandes athlètes de ces derniers temps et figure de l’équipe de gymnastique des États-Unis, s’est retirée au moins partiellement des Jeux olympiques de Tokyo 2020 au milieu d’une compétition afin de pouvoir se concentrer sur sa santé mentale. “Je sens le poids du monde sur mes épaules”, a-t-il déclaré.

Peu de temps avant le début des Jeux olympiques, la joueuse de tennis japonaise Naomi Osaka a publié un essai à la première personne sur sa lutte contre la dépression, qui l’a amenée à se retirer de Roland-Garros en mai.

Colleen Quigley, une coureuse américaine de 3000 mètres steeple, a déclaré en février qu’elle avait découvert les bienfaits d’une bonne santé mentale il y a un an et demi.

Et l’ancien nageur Michael Phelps, le plus titré de l’histoire des Jeux Olympiques, a déclaré en 2020 qu’il était préoccupé par la santé mentale des athlètes après le report du tournoi de Tokyo en raison de la pandémie. “Ce report est en terrain inconnu. Nous n’avons jamais vu cela auparavant. C’était la bonne décision, mais cela me brise le cœur de penser aux athlètes”, a-t-il déclaré à NBC.

Les problèmes de santé mentale affligent les athlètes de haut niveau depuis longtemps, mais lors de ces Jeux olympiques de Tokyo 2020, le problème semble avoir pris une autre visibilité.

Ca parle de quoi?

Les JO de Tokyo et la santé mentale

“Pour savoir si ces Jeux olympiques ont eu un effet plus important sur la santé mentale des athlètes, nous devons attendre qu’ils se terminent”, a déclaré à CNN Juan Manuel Brindisi, psychologue clinicien pour les équipes nationales de l’Association argentine de football (AFA). . “Oui, une chose importante doit être prise en compte : cette année de confinement, d’angoisse, d’objectifs tendus, vont devoir être évaluées, les personnes qui n’ont pas pu prendre leur retraite l’année dernière et ont dû la reporter. Cela a bouleversé le quotidien, les familles, couples, et bien évidemment déséquilibrer le sport”, a-t-il ajouté.

Phelps, qui a pris sa retraite en 2016 avec un record de 28 médailles (dont 23 d’or), avait déjà parlé de ses luttes contre la dépression, affirmant qu’il avait envisagé de se suicider et espérait pouvoir aider les autres à lutter contre la maladie.

Dans l’interview accordée à NBC Sports, l’ancien nageur a déclaré qu’il n’était pas surpris par la décision de reporter le rendez-vous à Tokyo, mais estime qu’ils ont mis du temps à le faire.

“Je ne voyais pas comment tout allait se passer. Nous avons eu des problèmes dans le passé, la qualité de l’air à Pékin et le virus Zika à Rio, mais c’est plus important. Cela ne semblait pas être quelque chose qui pouvait être géré ou contrôlé. Je n’ai tout simplement pas vu les points se connecter », a-t-il déclaré.

Simone Biles se retire également de la finale individuelle 2:28

“J’espère vraiment que nous ne verrons pas d’augmentation des taux de suicide des athlètes à cause de cela. Parce que la santé mentale est la chose la plus importante ici”, a-t-il ajouté.

Impact biologique et psychologique

Pour Brindisi, le confinement provoqué par la pandémie a eu deux effets. “La biologie le ressent, surtout quelqu’un habitué à des années d’entraînement en plus, selon chaque pays et chaque sport. Il y a eu des gens qui ont perdu de la masse musculaire.”

“Et au niveau psychologique, il y a beaucoup d’angoisse qu’au niveau social et général, nous ne connaissons toujours pas les effets. Il faut voir le degré de résilience de chaque athlète, le degré de perte de chaque athlète, dont certains ont perdu membres de la famille ou étaient en soins intensifs ».

“Après une si longue période, vous devez reprendre possession de votre corps”, a-t-il déclaré.

En avril 2020, alors que la pandémie de covid-19 en était encore à ses balbutiements, la FIFPRO – la seule organisation qui représente les footballeurs professionnels dans le monde – a publié les résultats d’une enquête auprès de 1 600 athlètes qui a montré que le pourcentage de joueurs ayant signalé des symptômes de dépression avait doublé. .

L’étude a révélé que 22 % des femmes et 13 % des hommes avaient signalé des symptômes compatibles avec un diagnostic de dépression, tandis que 18 % des femmes et 16 % des hommes présentaient des symptômes compatibles avec un diagnostic d’anxiété généralisée.

“La santé mentale dans tout cela devient apparente”, a déclaré à CNN la consultante en performance mentale, le Dr Tiffany Jones. “Les athlètes ressentent une sensation naturelle lorsqu’ils font du sport. C’est l’équivalent de s’injecter de l’héroïne pour la première fois, donc ne pas avoir les éléments physiologiques et psychologiques du sport crée des problèmes de santé mentale.”

“Ce n’est pas pareil, mais je leur dis que la compétition est un muscle. S’il n’est pas utilisé, il va s’atrophier. Je leur dis que s’ils ne veulent pas concourir, c’est un problème”, a-t-il déclaré.

Visibilité accrue

Mais au-delà des effets de la pandémie de covid-19 et du report des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, des problèmes de santé mentale avaient déjà affligé les athlètes de haut niveau.

“D’une part, les sports de haut niveau deviennent de plus en plus complexes, ce qui commence de plus en plus tôt, est de plus en plus inconfortable et exige toujours plus. Au cours des 10 dernières années, cela a changé dans pratiquement tous les sports, tout est beaucoup plus compétitif et il y a plus d’obligations, plus de sponsors. Être là-bas est compliqué », a déclaré Brindisi.

Pour le psychologue du sport, il y a aussi beaucoup plus de visibilité pour le problème aujourd’hui. “Quand il y a des athlètes d’une telle renommée qui disent ‘je ne pouvais pas supporter ça’, il y a de plus en plus de voix montrant la nécessité d’incorporer des psychologues et des psychologues pour améliorer les performances et traiter la subjectivité, notamment en termes d’échec, quelque chose d’inhérent au sport, qu’à chaque fois ça a l’air pire ».

Se souvenant de la phrase de Biles concernant « ressentir le poids du monde », Brindisi a rappelé qu’il s’agit d’une figure de la mythologie grecque : « Atlas a le poids du monde et est toujours penché, c’est une malédiction. Très peu d’athlètes peuvent performer. avec le poids du monde sur ses épaules.”

Avec des informations de Germán Padinger, Jill Martin, Don Riddell, César López, David Close et Aleks Klosok

