Pourquoi JK Rowling ne sera-t-il pas aux retrouvailles d’Harry Potter ?

Pourquoi JK Rowling est-il annulé ?

JK Rowling n’a pas commenté la rencontre, les fans et le public estiment que son absence est due aux propos transphobes et discriminatoires que l’auteur a tenus ces dernières années. L’annulation de Rowling s’est intensifiée en juin 2020 au milieu de la pandémie, elle a partagé un article sur Twitter et remis en question le terme « menstruation », qui inclut les hommes trans.

« Les personnes qui ont leurs règles ». Je suis sûr qu’il y avait un mot pour ces gens. Quelqu’un m’aide. Wumben ? Wimpund ? Woomud ? Opinion : Créer un monde post-COVID-19 plus égalitaire pour les personnes qui ont leurs règles https://t.co/cVpZxG7gaA – JK Rowling (@jk_rowling) 6 juin 2020

A cette occasion, ils l’appelèrent, en plus de TERF (Féministe radicale transexclusionniste) , un essentialiste biologique qui discrimine les personnes transgenres et de genre non binaire, l’auteur a donc clairement exprimé son idéologie sur le sexe. « Si le sexe n’est pas réel, il n’y a pas d’attirance pour le même sexe. Si le sexe n’est pas réel, la réalité vécue des femmes dans le monde est effacée», a-t-il écrit dans un fil Twitter en 2020.

De plus, elle assure qu’elle soutient les personnes transgenres et qu’elle marcherait avec elles. « Je connais et j’aime les personnes trans, mais effacer le concept de sexe supprime la capacité de beaucoup de discuter de leur vie de manière significative« Il a continué. Depuis, l’auteur de Harry Potter n’a cessé de publier des tweets montrant sa position contre les femmes trans.