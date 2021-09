Pourquoi JoAnna Garcia Swisher de Sweet Magnolias a été «choquée» par la saison 2

Comme l’a déjà noté la showrunner de Sweet Magnolias, Sheryl J. Anderson, la première de la saison 2 reprendra quelques minutes après la finale, nous aurons donc très bientôt les réponses à nos questions brûlantes sur les accidents. Mais, Garcia Swisher a également déclaré que les téléspectateurs devraient “tenir leur chapeau”, car la prochaine saison semble être bien plus “une course folle” que la saison 1, et a ajouté qu’il y aura beaucoup de soirées margarita sur robinet pour les dames, car il y aura “comme des gallons de verser [it] out” sur tous leurs nouveaux problèmes.

On a également demandé à l’actrice si nous verrions la finale de la saison 2 mettre en place une potentielle saison 3, et elle a répondu avec enthousiasme en disant :