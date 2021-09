Pourquoi JOBY Stock pourrait devenir un énorme gagnant à long terme

Joby (NYSE :EMPLOI) semble avoir la plupart des ingrédients nécessaires pour permettre au stock JOBY de (pardonnez le jeu de mots) éventuellement décoller.

Source : T. Schneider / Shutterstock.com

Concrètement, la société de taxi aérien dispose d’une technologie éprouvée, d’un service qui devrait générer une forte demande, d’un PDG très accompli, de bailleurs de fonds impressionnants et d’une valorisation assez raisonnable.

Concernant le stock JOBY, je n’ai pour l’instant qu’un souci majeur. C’est-à-dire que je pense que JOBY pourrait avoir du mal à obtenir la coopération de certaines entités gouvernementales. Mais je pense que l’entreprise sera finalement en mesure de surmonter cet obstacle.

Technologie éprouvée et forte demande probable

Contrairement à certaines start-ups, il ne fait aucun doute que Joby dispose d’une technologie qui fonctionne réellement. C’est parce que, selon des rapports fiables, la société “vole des prototypes” d’avions électriques à décollage et atterrissage verticaux, ou eVTOL, depuis 2017, comme l’a rapporté Alpha en septembre. 1.. De plus, plus tôt ce mois-ci, il a testé ses eVTOL en partenariat avec la NASA.

Et je ne doute pas qu’il y aura une très forte demande pour le service de Joby. Quiconque s’est déjà assis pendant de longues périodes dans un trafic très lent qui ne montre aucun signe de ralentissement sait à quel point cela peut être bouleversant et à quel point cela peut ruiner ses plans.

Et il s’avère que le trafic est également extrêmement coûteux. (Avec le recul, je ne devrais pas être surpris par cela, puisque, comme le dit le vieil adage, « le temps, c’est de l’argent). Un autre contributeur d’InvestorPlace, Josh Enomoto, a récemment écrit qu’« une étude du Center for Economics and Business Research and INRIX,… estime que « les Américains sur une période de 17 ans jusqu’en 2030 perdront 2 800 milliards de dollars en raison des embouteillages si la tendance aux embouteillages persiste. »

Étonnamment, à mon avis, Joby cherche à rendre ses tarifs initiaux « concurrentiels » avec ceux de Uber (NYSE :UBER), selon Seeking Alpha. À ce prix-là, qui ne choisirait pas de se rendre à destination en quelques minutes « à vol d’oiseau » plutôt que d’attendre aux feux de circulation et à la circulation avec un Uber ? De plus, le PDG de Joby, JoeBen Bevirt, a suggéré que l’entreprise pourrait baisser le prix encore plus loin (ou dans le ciel).

Des bailleurs de fonds impressionnants et un PDG hautement accompli

Validant quelque peu Joby et sa technologie, la société dispose d’une longue liste d’investisseurs de premier plan, dont le co-fondateur de LinkedIn, Reid Hoffman, JetBlue (NASDAQ :JBLU), Toyota (NYSE :MT), Roche noire (NYSE :NOIR), fidélité, Uber et de Zynga (NASDAQ :ZNGA), co-fondateur, Mark Pincus.

Bevirt, PDG de Joby, est un ingénieur titulaire d’une maîtrise en génie mécanique de Stanford. Selon Money, il a reçu « le prix Haueter pour sa contribution technique exceptionnelle. Ses inventions dans le domaine du développement d’avions VTOL lui ont valu cette distinction.

Inventeur de l’avion VTOL, le PDG « détient actuellement 30 brevets aux États-Unis » et « a lancé quatre entreprises au cours de la dernière décennie qui ont connu du succès », a ajouté Money.

Évaluer les menaces potentielles

Enomoto, l’autre chroniqueur d’InvestorPlace, a écrit que «Boeing (NYSE :BA) et Lockheed Martin (NYSE :LMT), parmi plusieurs autres entreprises, les yeux rivés sur la révolution potentielle de l’eVTOL.

Mais mes recherches suggèrent que Joby, qui a testé ses avions avec la NASA du 1er au 10 septembre, est loin devant ces grandes entreprises, qui ne semblent pas effectuer de nombreux vols d’essai.

Joby a de nombreux concurrents potentiels, notamment Lame (NASDAQ :BLDE), qui pilote déjà des hélicoptères et des hydravions dans plusieurs régions des États-Unis et prévoit de piloter à un moment donné des avions eVTOL.

Mais, étant donné le financement suffisant de Joby et son avantage de premier arrivé, je ne crains pas trop qu’il ne soit gravement blessé par la concurrence. De plus, Morgan Stanley a estimé que les eVTOL généreront 1 000 milliards de dollars de revenus d’ici 20 ans, il semble donc que le marché sera suffisamment important pour soutenir au moins quelques entreprises gagnantes.

Par contre, comme je l’ai mentionné plus tôt, je m’inquiète un peu de la possibilité que certains gouvernements s’opposent aux taxis aériens. Après tout, Uber, Lyft (NASDAQ :LYFT), et les taxis à l’ancienne génèrent encore de nombreux emplois, notamment dans les villes américaines.

Mais les véhicules autonomes vont probablement supprimer ces emplois de toute façon, tôt ou tard. Et les investisseurs de Joby sont des gros frappeurs qui ont probablement beaucoup d’influence auprès des gouvernements. Et enfin, le gouvernement fédéral américain, au moins, semble déjà d’accord avec les eVTOL, car la NASA a déjà travaillé avec Joby, et la FAA a déclaré qu’elle prévoyait de donner le feu vert aux eVTOL, “d’ici 2023”, a rapporté Bloomberg.

Évaluation et résultat net sur l’action JOBY

La capitalisation boursière de Lucid est de 42 milliards de dollars, tandis que Paysage quantique (NYSE :QS), un fabricant de batteries pour véhicules électriques pré-revenus, a une capitalisation boursière de 9,8 milliards de dollars. Pourtant, ces entreprises, contrairement à Joby, n’ont pas de réel avantage de premier arrivé.

Mais la capitalisation boursière actuelle de l’action JOBY est d’environ 6 milliards de dollars. Compte tenu des nombreux attributs positifs de Joby, je considère cette évaluation comme assez faible. Par conséquent, j’exhorte les investisseurs à long terme et tolérants au risque à prendre une petite position dans les actions.

A la date de publication, Larry Ramer n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Larry a mené des recherches et écrit des articles sur les actions américaines pendant 14 ans. Il a été employé par The Fly et le plus grand journal économique d’Israël, Globes. Parmi ses choix à contre-courant très réussis figurent les actions solaires, Roku, Plug Power et Snap. Vous pouvez le joindre sur StockTwits à @larryramer. Larry a commencé à écrire des articles pour InvestorPlace en 2015.