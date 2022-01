Pourquoi Joel Coen n’aurait pas fait « Macbeth » avec son frère

Malgré toute son expérience, Joel Coen savait que son adaptation de « La Tragédie de Macbeth » n’était pas une certitude. « J’étais très nerveux en faisant ce film, mais au final, pourquoi ? Il n’y a rien de mal qui puisse arriver », dit-il. « Je pourrais tomber à plat ventre, mais qui s’en soucie ? » D’un autre côté, « si vous ne prenez pas de risque et ne faites pas quelque chose », c’est là que réside le danger.

Ne soyez pas dupe. Ne vous méprenez pas. Juste parce que ce n’est que le nom de Joel Coen sur l’écriture et le générique de réalisation de l’exceptionnel « La tragédie de Macbeth », juste parce qu’il est assis tout seul à la terrasse d’un restaurant de Santa Monica, sans aucun signe de son frère et collaborateur de longue date Ethan, don Je ne pense pas qu’il soit soudainement aigri de diriger en tandem. Bien au contraire.

« C’est fantastique, il n’y a rien de tel, quand les gens me demandent si j’ai des conseils de mise en scène, je leur dis : ‘trouve un partenaire' », dit Coen, s’éclairant. « C’est un énorme avantage à tous points de vue. Vous avez quelqu’un vers qui vous pouvez vous tourner lorsque les choses tournent mal et, en termes grossiers, vous pouvez vous liguer contre les gens. Il m’a beaucoup manqué.

(Abraham Matias / Pour le Times)

Mais collaborer avec quelqu’un (dans le cas de Joel et Ethan sur 18 longs métrages, dont le lauréat d’un Oscar du meilleur film « No Country For Old Men ») signifie par définition « vous poursuivez des choses qui sont mutuellement intéressantes, c’est ce que nous avons fait depuis 35 à 40 ans.

Alors, quand Ethan a dit à son frère à la fin de leur dernier film, « La ballade de Buster Scruggs » en 2018, que « » Je pense que je vais changer ça et faire d’autres choses pendant un certain temps « , a réévalué Joel. « Je savais que je dirigerais le prochain tout seul », dit-il. « Si je travaillais avec Ethan, je n’aurais pas fait ‘Macbeth’, ça ne serait pas intéressant pour lui. »

Encore une fois, ne vous méprenez pas. Bien que « Macbeth » de Coen avec Denzel Washington et Frances McDormand soit le produit d’un examen approfondi de la pièce de Shakespeare, ne présumez pas que le film est le produit final d’une obsession de longue date. Au contraire, c’est juste arrivé.

La première exposition de Coen à Shakespeare est venue à l’âge de 11 ans, voyant une compagnie américaine faire « Twelfth Night » dans un parc de la banlieue de Minneapolis. « Je ne connaissais rien à Shakespeare, je ne comprenais pas 90 % de celui-ci, mais je me souviens avoir été absolument captivé par l’expérience de le regarder. L’histoire était accessible à tout le monde.

Dans les années qui ont suivi, bien qu’il ait vu quelques versions de « Macbeth », y compris le brillant « Trône de sang » d’Akira Kurosawa et « des versions de films étranges et obscures qui n’avaient qu’une relation tangentielle avec la pièce », Coen dit catégoriquement qu’il n’était « pas un étudiant de Shakespeare de quelque manière que ce soit ».

Mais ensuite, sa femme, l’actrice McDormand, « prévoyait de faire une production de ‘Macbeth’ sur scène et m’a demandé si je le dirigerais. J’ai dit que je ne le ferais pas sur scène, mais si vous voulez le considérer comme un film, nous pouvons faire quelque chose d’intéressant.

Frances McDormand dans « La tragédie de Macbeth ».

(Alison Rosa/Avec l’aimable autorisation d’Apple)

McDormand a fini sur scène en tant que Lady Macbeth au Berkeley Repertory Theatre en 2016 et Coen a continué à envisager une version cinématographique. «C’est une fonction de la façon dont mon cerveau fonctionne», explique-t-il. « Si je peux y penser en termes cinématographiques, alors je peux me faire une idée. »

Plus que cela, quand il s’est concentré sur le fait que la pièce « était vraiment une histoire de meurtre, à propos d’un couple complotant un meurtre, j’avais l’impression d’être sur un terrain confortable ».

Parce que McDormand, deux fois oscarisé, est dans la soixantaine (tout comme Coen), ce mariage Macbeth ne serait pas l’union de deux jeunes conjoints mobiles vers le haut, mais plutôt un lien fort d’âge et d’expérience.

Denzel Washington et Frances McDormand dans « La tragédie de Macbeth ».

(Alison Cohen Rosa/Pomme)

« C’est une Lady Macbeth ménopausée, elle n’a pas donné d’héritier, elle ne va pas donner d’héritier, et cela joue un rôle central », a déclaré Coen. « Dans le contexte de Shakespeare, c’est un bon mariage, ils s’aiment. Il se trouve qu’ils préparent un meurtre, mais bon, ça va.

Quant à savoir qui jouerait l’autre moitié du couple, cela semblait presque une fatalité pour Coen. « Dès que nous avons décidé que ce serait une version plus ancienne, qui est un contemporain de Fran ? Quel acteur va être un digne adversaire, va être un acteur équilibré en termes de pouvoir ? La liste n’est pas longue.

Il s’avère que Washington était sur le radar de Coen depuis environ 40 ans, à partir du moment où il a vu l’acteur alors méconnu à Broadway dans « A Soldier’s Play » de la Negro Ensemble Company. « Je me suis dit : ‘Qui est ce gars’, il avait un tel pouvoir sur scène.

Denzel Washington dans « La tragédie de Macbeth ».

(Apple TV+)

« Nous avions déjeuné il y a quelques années, nous parlions d’une manière générale de travailler ensemble si la bonne chose se présentait, ce genre de conversation. Lorsque cela est arrivé, il semblait être un choix évident. Nous nous sommes rencontrés une fois et c’était « faisons-le ».

« Macbeth » a également fourni à Coen la chance de travailler avec une actrice qu’il admirait depuis des années, la légende de la scène anglaise Kathryn Hunter, qui donne une performance troublante et étrangement dérangeante en tant que trois sorcières qui prononcent le sort de Macbeth.

« Il aurait été très difficile de faire le film sans Kathryn », explique le réalisateur. « Personne ne peut rivaliser avec sa transformation physique, le niveau de magie et l’étrange théâtralité qu’elle apporte. Je savais qu’elle serait extraordinaire.

En fait, rapporte Coen, lorsque Powers a tourné la scène déconcertante où nous la voyons pour la première fois, «l’équipe a d’abord déposé ses affaires et s’est approchée des moniteurs. Puis ils se sont déplacés vers le bord de l’ensemble. Quand elle a fini, ils ont éclaté en applaudissements. Il n’y a pas de CGI, pas de trucs. Juste Kathryn en costume sur une étendue de sable.

Kathryn Hunter et le scénariste/réalisateur Joel Coen dans les coulisses de « La tragédie de Macbeth ».

(Alison Rosa/Pomme)

Coen a adopté une approche similaire à l’ancienne pour transformer la pièce en scénario. Il a passé du temps avec son ami et voisin Hanford Woods, un universitaire qui a enseigné Shakespeare au Collège Dawson à Montréal.

« Je voulais qu’il m’explique les choses que je ne comprenais pas, se souvient le réalisateur. «Nous avons parcouru le jeu ligne par ligne. Quand je lui demandais ce que signifiaient certains mots, il disait parfois « Tu rigoles ».

« Les récompenses d’entrer dans ce monde sont si énormes. Il n’y a pas beaucoup de jeux qui peuvent prendre ce genre de plongée profonde, autant que vous y allez, vous n’allez jamais toucher le fond.

Une partie de l’objectif de Coen pour ce processus était un scénario qui était « aussi clair que possible », qui était « accessible même pour les gens qui sont comme ça » – il croise dramatiquement les bras sur sa poitrine – « quand il s’agit de la langue de Shakespeare ».

Pour que tout le monde soit sur la même longueur d’onde, surtout parce que le film a été tourné en 35 jours rapides, Coen a demandé des répétitions, beaucoup d’entre eux. Washington, McDormand et le réalisateur ont travaillé ensemble pendant des mois, lisant et discutant de la pièce. Puis, trois ou quatre semaines avant le début du tournage, Coen a demandé à tous les acteurs possibles de se réunir « et de travailler dessus comme une pièce de théâtre ».

Le scénariste/réalisateur Joel Coen dans les coulisses de « La tragédie de Macbeth ».

(Alison Rosa/Apple TV+)

« Les acteurs avaient des accents différents, des origines différentes, nous attirons des gens de partout », dit le réalisateur. « Nous devions créer une entreprise pour que tout le monde comprenne quelle version nous faisions. »

Coen avait des idées tout aussi claires sur l’aspect très stylisé et distinctif de la production. Influencé par le célèbre scénographe britannique Edward Gordon Craig, il a été tourné dans un superbe noir et blanc par le vétéran de Coen Bruno Delbonnel et la production a été conçue par Stefan Dechant.

« L’intention n’a jamais été d’aller dans le sens du réalisme, de faire la version du château en location, cela ne m’intéressait pas du tout », dit Coen. «Ça allait être quelque chose de plus proche d’un rêve.

«Je voulais que ce soit vraiment une pièce de cinéma tout en préservant son caractère ludique, pour ne jamais perdre de vue le fait que vous regardez une chose théâtrale. Cela a conduit le tout, y compris le tournage en noir et blanc, vers l’abstraction. »

Moses Ingram dans « La tragédie de Macbeth ».

(Alison Cohen Rosa / Pomme)

Cette philosophie s’est étendue à l’utilisation d’accessoires, où, selon Coen, « rendre les choses simples et graphiques était la voie à suivre. [Cinematographer] Bruno a dit que c’était comme un haïku. Il y a l’élément un, l’élément deux, l’élément trois. Ensemble, vous pouvez dire ce que vous voulez. Tout le reste est fouillis.

« La tragédie de Macbeth » a été tournée sur les plateaux de tournage de Warner Bros. à Burbank, la première fois qu’un film de Coen était tourné entièrement en intérieur, ce que le réalisateur dit « me semblait être une perspective attrayante pour moi.

«Mon dernier film a été tourné presque entièrement en extérieur et c’était comme quatre mois de 12 à 14 heures de temps glacial ou caniculaire. Je me suis dit ‘Ne serait-il pas agréable d’être sur scène et de ne jamais avoir à s’inquiéter s’il pleut dehors.’ »

Corey Hawkins dans « La tragédie de Macbeth ».

(Alison Cohen Rosa / Pomme)

Actuellement distribué en salles par A24, « La tragédie de Macbeth » commencera à être diffusé via Apple + le 14 janvier. important. Avec une mise en garde.

« Quand Ethan et moi avons commencé, les studios pouvaient tirer parti des revenus des marchés auxiliaires comme VHS comme équilibre financier à la prise de risque », explique Coen. « Cela a rendu les studios plus disposés à faire des films hors du courant dominant.

« Il est important que tous ceux qui souhaitent voir un de mes films au cinéma puissent le faire. Mais je n’ai jamais fait partie des puristes parce que l’une des raisons pour lesquelles j’ai fait carrière, ce sont les marchés domestiques, les gens qui regardent à la télévision. C’est grâce à moi que j’ai pu faire des films pendant 40 ans.