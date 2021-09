Pourquoi Johan Santana n’est-il pas entré au Temple de la renommée du baseball vénézuélien ?

Analysons pourquoi l’ancienne grande ligue Johan Santana non il a été l’élu pour lui Salle de la la célébrité du Baseball vénézuélien.

Comme on le sait déjà, les résultats des élections d’admission au Salle de la la célébrité du Baseball vénézuélien, où Robert Pérez, Bob Abreu et Edgardo Alfonzo ont été élus.

Dans le bulletin de vote qui a été remis à chaque journaliste, ils avaient la possibilité de voter pour un maximum de 6 candidats, parmi lesquels Ramón Hernández, Andrés Galarraga, Alex Delgado, Omar Daal, ainsi que le double vainqueur du Cy Young de la Ligue. Américain et premier lanceur avec 20 matchs gagnés dans la MLB comment c’est Jhoan Santana.

El Gocho a fait sensation en 2004 lorsqu’il a remporté 20 victoires et remporté pour la première fois pour le Venezuela, en lançant le Cy Young Award avec les Twins du Minnesota, qu’il a répété en 2006 avec la même équipe remportant la triple couronne du lanceur.

Maintenant bien, Santana Il n’a pas été élu et s’est retrouvé avec 63% des voix, cela provoque donc une grande intrigue car il n’a pas été élu la première année.

Il y a des versions qui peuvent dire ça parce que Santana Il n’a pas brillé au Venezuela comme dans les Ligues majeures, mais alors parce qu’il apparaît sur le bulletin de vote.

Si un joueur apparaît sur un bulletin de vote pour entrer dans le Salle de la la célébrité du Baseball vénézuélien, C’est parce qu’il a toutes les conditions pour être élu, puisqu’il s’agit d’une sélection faite et placée par les joueurs et autres personnalités là-bas, ce n’est pas un consignation des rosters de toutes les équipes.

Donc, qui figure sur le bulletin de vote c’est parce qu’il mérite d’être élu et c’est aux électeurs de décider qui entre et qui n’entre pas, mais si c’est à cause de l’argument qu’il a brillé dans la MLB et non dans la LVBP, il n’est pas valide parce que le Salle de la la célébrité Il appartient au Baseball vénézuélien, pas au LVBP.

Dans le cas d Jhoan Santana, avec Magellan, il n’a pas lancé comme il l’a fait avec les Twins, mais il a terminé deuxième dans le vote pour la recrue de l’année lors de la saison 1998-1999, je me souviens aussi du bijou de lanceur qu’il a lancé en finale contre les Cardinals en 2000 -2001 et pour Bien sûr, le grand match qu’il a remporté en finale contre les Tigres de Miguel Cabrera lors de la récolte 2001-2022.

Mais j’insiste, c’est un temple des immortels du bal vénézuélien, quand Santana a grimpé sur le monticule et a remporté ces deux Cy Young Awards, ou a lancé le match sans coup sûr et sans course avec les Mets de New York contre les Cardinals de Saint-Louis lors de la saison 2012, il n’a pas cessé d’être Vénézuélien pour cela, encore moins a perdu son identité de gocho de son bien-aimé Tovar.

Comprendre voter pour lui Salle de la la célébrité du Baseball vénézuélienou c’est très complexe, car il semble qu’il y ait une telle confusion dans l’air et puis je considère qu’il n’a pas été élu car les personnes qui ne l’ont pas coché sur leur bulletin, peuvent être du critère que le gaucher doré de les jumeaux n’ont pas brillé dans le Baseball vénézuélien mais en MLB.

Si c’est le cas, ils ont tort car j’insiste, Jhoan santana Il n’arrête pas d’être vénézuélien pour avoir réussi dans les ligues majeures, donc s’il devait entrer dans le Salle de la la célébrité du Baseball vénézuélien dans sa classe 2021.