Pourquoi Jon Rahm peut gagner les Masters

Jon Rahm a eu 26 ans ce mardi et affronte sa quatrième édition du Maîtres d’Augusta, plus connu comme Les maîtres. Le golfeur espagnol, malgré la pandémie, a été le protagoniste de la saison, seulement éclipsé par Dustin Johnson. Sa victoire dans le Championnat BMW C’était l’étape dont il avait besoin pour se confirmer. Mais avant sa cinquième victoire dans le Tour de la PGA, victoire dans Le Mémorial l’a élevé au numéro 1 mondial, le deuxième espagnol à y parvenir après Seve Ballesteros. C’est l’année de Barrika.

Moins de 48 heures avant le début de l’un des événements les plus importants de la saison de golf et de celui qui clôt le circuit américain, Rahm a prévenu ses rivaux d’un coup magique qui, en plus de devenir viral, démontre son fantastique moment de forme. Il restera pour la galerie, dans une anecdote de plus des nombreuses et importantes que quitte ce basque. C’est pourquoi vous voulez confirmer ces bons sentiments avec une veste verte.

Sans aucun doute, cette nomination le couronnerait parmi les meilleurs, mais The Masters a un point spécial pour tous les Espagnols. C’est ainsi qu’il l’expliquait dans le précédent: « Chaque année, c’est l’anniversaire de Seve et Sergio Garcia a gagné ce qui aurait été le 60e anniversaire de Seve. J’espère que le fait que ce soit mon anniversaire cette semaine me porte un peu de chance. J’espère vous donner de la joie cette semaine. « Ballesteros a ouvert l’interdiction aux Européens en étant le premier à porter ce vêtement que cette semaine tous les golfeurs qui sont dans le État de Géorgie.

Le braquage incroyable de Jon Rahm à Augusta

Sa grande saison, en plus des succès dans différents tournois, est marquée par ce classement mondial. Rahm peut reconquérir le numéro un mondial s’il se classe parmi les cinq premiers, mais cela dépendra également de ce que fera Dustin Johnson, celui qui arrive à Augusta en tête du classement. Le Basque a réussi à gagner douze tournois dans le Tour de la PGA, et le même numéro dans le Tournée européenne, en plus de ça Ordre du mérite de la tournée européenne qui le récompense parmi les plus grands malgré sa jeunesse. Le Masters serait son premier «Major», c’est ce qu’il lui reste à gagner.

Votre condition physique

L’une des clés pour pouvoir remporter le titre ce week-end est la forme physique dans laquelle il arrive. Rahm a complètement changé son corps pendant la période de confinement et cela a été remarqué dans sa performance. Tout en vivant la pandémie à sa retraite de Arizona, Jon a décidé de suivre un régime pour perdre jusqu’à dix kilos. Plus fin, il a accordé plus d’importance à la technique qu’à la force de sa frappe.

‘Le Lion de Barrika‘, surnom attribué à sa passion pour le Club athlétique de Bilbao qui vient de son grand-père Sabin Rahm, jadis délégué des équipes de la carrière de Lezama, a une tête privilégiée. Dans les piscines, il est l’Européen le plus proche de la victoire. Ce favoritisme vient de sa saison, pour sa qualité, mais aussi pour les deux «top10» qu’il chérit dans The Masters. Il veut être le quatrième de la saga espagnole à porter la veste verte. Mais surtout, il veut ouvrir la voie pour surmonter les cinq «Majeurs» de Seve. Ce jeudi, il commence à frapper la balle dans ce qui sera son Augusta le plus spécial.

