Pourquoi Jon Rahm porte les attentes de niveau Tiger Woods en tant que favori écrasant au Royal St George’s

Il fut un temps où Tiger Woods était censé gagner chaque tournoi de golf auquel il participait.

Ici, au Royal St George’s, il existe un sentiment similaire d’inévitabilité autour de Jon Rahm et du 149th Open.

.

Il est difficile de regarder au-delà du champion de l’US Open cette semaine

Ce n’était qu’une question de temps avant son premier triomphe majeur à l’US Open du mois dernier – et maintenant beaucoup considèrent que les vannes ont été franchies.

Avant Torrey Pines, Rahm a été retiré du tournoi commémoratif en raison de COVID après le troisième tour, refusant une certaine victoire, avec l’Espagnol six coups clairs et jouant un golf scintillant.

Le joueur de 26 ans est revenu avec une performance palpitante à San Diego, qui a été suivie d’une septième place à l’Open écossais de la semaine dernière, terminant à seulement deux tirs après quatre tours dans les années soixante.

Après avoir remporté l’Irish Open à deux reprises et terminé à égalité au 11e rang lors de son premier Open en 2019, Rahm est fait pour le golf en links.

.

Rahm était en feu à l’entraînement

Toutes ces choses – la forme étonnante associée à un jeu parfaitement adapté pour le test de St George’s – étaient exposées lors de la ronde d’entraînement de mercredi.

Présent dans un quatuor étoilé avec Bryson DeChambeau, Dustin Johnson et Phil Mickelson, suivi par le genre de foule que vous attendez dimanche, c’est Rahm qui a inspiré le plus de « oohs » et « ahs ».

Un favori aussi écrasant est presque inconnu à l’Open, en particulier dans un lieu aussi imprévisible, mais regarder Rahm aujourd’hui, c’était comprendre pourquoi.

Bien sûr, une erreur peut changer tout cela, mais même St George’s, malgré son amour pour un outsider, permet à la crème de monter près du sommet.

.

Une grande foule est descendue sur Kent pour regarder les joueurs s’entraîner – et ils ont eu droit à ce groupe

Tiger n’était qu’à deux derrière Ben Curtis en 2003, malgré un triple boguey sur son trou d’ouverture, tandis que Darren Clarke devait encore combattre Dustin Johnson et Phil Mickelson en 2011.

Avec des conditions plus douces et plus justes à Sandwich, cet Open pourrait suivre le scénario, comme il l’a fait en 1993 lorsque Greg Norman a montré sa classe, ou lorsque Sandy Lyle a gagné en 1985.

De manière assez appropriée, étant donné le niveau d’attente, Rahm pourrait devenir le premier homme depuis Tiger en 2000 à remporter à la fois l’US Open et l’Open en une saison.

Mais Rupert Bell de talkSPORT a vu suffisamment de scripts déchirés sous ses yeux pour savoir quand cela est sur le point de se produire.

Et notre correspondant golf ne soutient pas une victoire de Rahm cette semaine.

.

Rahm a perdu sa place de numéro un mondial. 1 au DJ plus tôt cette semaine

Rupert a déclaré : « Je suis sûr qu’il sera dans le coup, car il est clairement dans un endroit tellement confortable.

«Il a parlé de ne rien peaufiner, tout le monde s’attendait à ce qu’il remporte un Major et il l’a fait de la manière la plus brillante.

“Mais je pense juste qu’essayer de gagner l’US Open et l’Open Championship la même année est une grande demande, seuls cinq hommes l’ont déjà fait. Tiger l’a fait en 2000.

«C’est déjà assez difficile d’en gagner un. C’était tellement émotionnel pour lui, il venait d’avoir un bébé, tout va bien dans sa vie. Mais je pense que l’histoire est contre lui de le faire.

.

Il n’y a pas d’avenir à l’état brut cette semaine

Alors si ce n’est pas Rahm, alors qui ?

Rupert a ajouté : « Cet endroit fait surgir des gagnants surprises. Si vous regardez à travers le tableau d’honneur, ce ne sont pas tous des noms stellaires. Oui, vous avez Greg Norman et Sandy Lyle.

«Mais vous regardez Bill Rodgers, Ben Curtis et Darren Clarke.

« Alors qui cette année ? J’ai beaucoup d’admiration pour Scottie Scheffler, il semble avoir un bon cerveau de golfeur et pourrait avoir raison de la chasse.

.

Oublions-nous tous Jordan Spieth ?

« J’aime aussi le look de Robert MacIntyre, le gaucher d’Oban en Ecosse, où j’ai beaucoup joué dans mon enfance sur son terrain de golf – alors ça pourrait être le cœur sur la tête !

“Je pense Jordan Spieth doit être respecté. Il est passé inaperçu, j’ai à peine lu une seule chose à son sujet cette semaine et je me dis : “Pourquoi ?”

