Pourquoi Jordana Brewster de F9 s’est dit qu’elle ne méritait pas de congé de maternité

Il est au moins compréhensible pourquoi Jordana Brewster a ressenti cela au départ. Une partie de la nécessité d’un congé de maternité est que l’accouchement est, à tout le moins, épuisant et peut également entraîner de nombreux autres problèmes de santé. En tant que telles, les femmes qui ont accouché ont besoin de temps pour récupérer physiquement et émotionnellement. Brewster n’avait pas besoin de passer par là et elle pensait donc que le congé de maternité n’était pas pour elle. Elle semble penser qu’elle serait quelque peu égoïste, prenant le même temps dont les autres ont besoin parce qu’ils ont accouché.