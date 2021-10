Pourquoi Joshua King continuera à briller à Watford après un bon départ

Cet été, Watford savait qu’ils auraient besoin de signer des renforts offensifs s’ils voulaient sérieusement avoir une chance de rester en Premier League. Même en considérant qu’ils ont obtenu une promotion en grande partie grâce à leur meilleur buteur Ismaila Sarr, la cible de transfert pérenne de Liverpool ne pouvait pas fournir à elle seule suffisamment de puissance de feu pour maintenir les Hornets à flot dans l’élite. Sarr a marqué 13 fois dans le championnat la saison dernière, et personne d’autre n’a marqué de buts à deux chiffres. Avec Troy Deeney vieillissant et finalement parti, le département avant-centre appelait à l’aide. Joshua King a signé pour Watford en tant qu’agent libre après son court séjour à Everton, et il a déjà prouvé qu’il était capable de fournir une puissance de but prolifique aux Hornets.

Joshua King : l’avant-centre nécessaire à la survie

Hat-Trick contre Everton en raison de la récompense pour un bon début de saison

Après une mauvaise demi-saison avec Everton après son séjour de cinq ans et demi à Bournemouth, des questions ont été soulevées sur l’efficacité de King à Watford. Certains fidèles des Hornets avaient l’impression que la hiérarchie était trop « bon marché ». Après tout, il n’a pu trouver que 137 minutes de Premier League avec les Toffees, sans trouver le fond des filets.

Avant le voyage de Watford à Goodison Park, King était performant mais n’avait pas d’objectif à montrer pour ses efforts. Il a assisté deux fois; une fois contre Norwich City et une fois contre Newcastle United, et a presque marqué un vainqueur dramatique contre ce dernier. Malheureusement pour lui, son but tardif a été écarté par le VAR.

Il a pu se venger de son manque de temps de jeu à Everton lors de son premier retour dans le Merseyside après son transfert à Vicarage Road. Dans sa rétribution, il a marqué trois fois, chaque but étant un véritable élément d’excellence de l’avant-centre, plutôt qu’une sorte de chance.

Son premier but a été parfaitement tiré au fond des filets à la suite d’un coup de pied arrêté. Son deuxième but l’a vu prendre une première touche remarquable pour mettre en place une finition composée et sous pression sur une contre-attaque avec Jordon Pickford fermant rapidement l’angle. Son troisième but l’a vu envoyer Michael Keane patiner à travers la surface de réparation de six mètres avant de passer devant le numéro un anglais impuissant.

Dans un match où Richarlison a marqué contre son ancien club, l’histoire de l’ancien joueur de Watford a été éclipsée par la victoire scintillante de l’arrière 5-2 des Hornets et le triplé de l’ancien joueur d’Everton. Le moment sous les projecteurs n’était pas moins que ce que King méritait pour ses efforts, et la performance est très probablement un signe des choses à venir.

Joshua King voué au succès à Vicarage Road

Il y a eu un facteur qui a constamment empêché le joueur de 29 ans de devenir un buteur « toujours prolifique » par rapport au buteur « fiable » qu’il est déjà. Le deuxième Norvégien à avoir atteint plus de 50 buts en Premier League est connu comme un solide buteur depuis qu’il a rejoint Bournemouth en 2015. Il a dépassé les dix buts en Premier League à deux reprises au cours de ses cinq saisons de haut niveau avec les Cherries, avec le plus prolifique à venir. dans la campagne 2016/17. L’aspect clé de cette campagne qui a permis son succès est quelque chose que Watford peut fournir : permettre à King d’être l’attaquant numéro un.

Tout au long du temps que King a passé à Bournemouth, il a toujours été le deuxième choix ou le co-associé de Callum Wilson. Dans sa campagne de 16 buts 2016/17, cependant, il a eu la chance de briller. Une blessure intempestive et malheureuse pour Wilson a jeté King sous les projecteurs, et King a saisi le moment. 12 des 16 buts de King en Premier League cette saison-là sont survenus lors de ses 14 matchs sans rivaliser avec Wilson. Ainsi, lorsque King était l’attaquant numéro un, il était prolifique. Inévitablement, le talentueux Wilson est revenu de blessure la saison suivante, réduisant King au rang de co-partenaire, voire de second choix.

Ce que la saison 2016/17 a montré, c’est que si King a la chance de briller et d’être l’avant-centre numéro un, il a ce qu’il faut pour être prolifique. Surtout sous Claudio Ranieri, King aura la possibilité de jouer le jeu comme il le souhaite entre les poteaux, et il n’aura pas à être le vecteur du succès de quelqu’un d’autre. Le match contre Everton a encore prouvé ce qui peut arriver si King a les chances de briller, ce qu’il sera encore et encore cette saison.

