Pourquoi jouer Ivan Ooze dans Power Rangers était un «défi mental» pour Paul Freeman

Des expériences très, très différentes. Ivan Ooze a eu beaucoup de défis parce que le costume était énorme. Le maquillage – c’était quatre heures et demie de prothèses avant de travailler et une heure et demie pour le retirer. Donc, tout cela était un défi. C’était beaucoup plus un défi mental… Vous savez, s’ils commencent à filmer à sept heures du matin, je dois être là à trois heures et demie pour commencer à mettre ça et, à la fin de la journée, tout le monde est rentré et, une heure et demie plus tard, je suis toujours là. Donc, c’était vraiment une sorte de défi méditatif sur la façon dont je m’en sors et il faut dire que les gens autour de moi – les producteurs – n’étaient pas particulièrement disposés… Mais, néanmoins, je n’aurais pas raté pour le monde. C’était un processus très intéressant et, en fait, j’aime plutôt Ivan Ooze maintenant. Je suis plutôt content de lui quand je le vois. Et il a une réputation si extraordinaire. Je veux dire, je rencontre des gens qui viennent me dire : ‘Oh, tu m’as fait peur quand j’étais jeune !’ Je sens toujours que je dois m’excuser. Alors que je ne pense pas que Belloq aurait effrayé qui que ce soit.