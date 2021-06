Pourquoi Julianne Moore est «terrifiée» par la sortie de cher Evan Hansen

Mais je pense personnellement que Julianne Moore ira bien. C’est une actrice incroyable, et personnellement, je préférerais regarder une performance magnifiquement interprétée avec une voix moyenne plutôt qu’une performance ennuyeuse et ennuyeuse d’une puissance vocale. Rachel Bay Jones, qui jouait à l’origine Heidi à Broadway, a remporté un Tony pour sa profondeur émotionnelle, pas pour sa voix (bien qu’elle sonne bien). De plus, le rôle de Heidi Hansen n’est pas très exigeant vocalement – du moins, pas par rapport aux notes de haut ténor requises de Ben Platt dans le rôle d’Evan. Comment il a réussi à atteindre cette note élevée dans «Waving Through a Window» huit fois par semaine reste un mystère pour les scientifiques du monde entier.