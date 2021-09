Pourquoi Julianne Moore était “terrifiée” de chanter dans Dear Evan Hansen

in

Julianne Moore a joué un agent du FBI, une star de cinéma pour adultes et un professeur, mais l’acteur oscarisé n’a jamais fait une chose à l’écran : chanter !

Grâce à la comédie musicale Dear Evan Hansen, Moore revient à ses racines – mais même elle a admis avoir été intimidée par le rôle.

“La dernière fois que j’ai chanté dans une comédie musicale sur scène, c’était au lycée dans The Music Man”, a révélé Moore en exclusivité sur E! News’ Daily Pop le 7 septembre. 24. “Alors pendant un moment, j’étais terrifié.”

Heureusement, co-star Ben platt qui a créé le rôle principal à Broadway, a aidé à soulager le trac de Moore. “Ben était si merveilleux d’être avec lui”, s’est exclamé l’acteur de Lisey’s Story. “Il est tellement engagé. C’est juste un bel artiste donc j’ai adoré être avec lui tous les jours.”

Et, compatriote star de Femme à la fenêtre Amy Adams« La passion pour le projet a apaisé les tensions. “Je pense que la raison pour laquelle j’ai été choisi est que je l’ai cherché parce que j’ai vu la pièce et la comédie musicale et j’étais un grand fan”, a déclaré Adams.