Pourquoi jusqu’à 50 voitures autonomes par jour finissent-elles dans un cul-de-sac à San Francisco ? | Moteur

Les véhicules autonomes sont déjà assez courants à San Francisco, mais dans certaines rues, il y a même des embouteillages…

Pour un couple d’années Les voitures autonomes de Waymo, qui appartiennent à Google, proposent déjà services de robotaxi à Los Angeles. Et depuis août dernier, également à San Francisco.

Ce sont des services restreints à certaines zones, et avec l’obligation qu’il y ait un conducteur humain dans la voiture, pour prendre le contrôle en cas de problème.

À l’exception de quelques accidents dans lesquels ces véhicules n’étaient pas en cause, ils ont fait leur travail sans accroc. Mais il y a quelques jours, ils ont été impliqués dans un curieux incident : des dizaines de voitures autonomes Waymo tournant dans un cul-de-sac de San Francisco, tous les jours.

Comme le raconte un voisin de l’Avenida 15 dans The Robot Report, en une seule journée compté jusqu’à 50 voitures autonomes. Même deux d’entre eux sont arrivés en même temps et ont eu du mal à manœuvrer.

La particularité de cette rue, c’est qu’elle n’a pas d’issue. Il se termine par une ruelle fermée et les véhicules sont obligés de tourner à 180 degrés et repartez par où ils sont venus.

Il a été dit dans la presse locale que les voitures autonomes de Waymo avaient un défaut de cartographie des rues, mais Waymo a clairement indiqué que ce n’était pas le cas. Assure que votre logiciel et vos cartes sont parfaitement. Le problème découle d’une décision du conseil municipal de San Francisco.

Apparemment, la décision traîne depuis la pandémie. En avril de l’année dernière, le conseil municipal de San Francisco a fermé certaines rues à la circulation, pour faciliter la les gens pouvaient marcher en gardant leurs distances.

La normalité est déjà revenue, mais sur l’Avenida 15 ces coupures sont toujours maintenues. Un panneau d’interdiction d’entrée redirige les voitures autonomes vers une impasse, où elles doivent faire demi-tour.

Les conducteurs humains le savent déjà et ne tombent pas dans le piège, mais apparemment Les voitures Waymo n’apprennent pas le truc pour éviter de faire le tour, et ils continuent à marcher dans la rue encore et encore.

Waymo n’a pas expliqué pourquoi cela continue de se produire, et certains spéculent que les voitures y vont intentionnellement pour apprendre à tourner à 180 degrés dans les rues fermées.

Ils ont parfaitement le droit de le faire car ils ne font qu’obéir aux panneaux, mais les voisins de la rue n’aiment pas beaucoup ça…