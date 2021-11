Pourquoi Justin Fields sortira sur ‘MNF’, aperçu de Bears-Steelers avec Ryan Shazier et enregistrement sur Bulls Joy

Après les défaites consécutives des Bulls contre les 76ers, Jason consulte les fans des Bulls pour voir s’ils sont toujours au top après leur début de saison chaud (0:10). Découvrez pourquoi Jason pense que Justin Fields a l’opportunité de briller lundi soir (10h00). Ryan Shazier rejoint l’émission (14:18) et parle de la blessure qui a mis fin à sa carrière et changé sa vie. De plus, Ryan nous dit qu’il a failli ne pas se retrouver à l’Ohio State University, et donne un aperçu plus tard du match de Monday Night Football de demain à Pittsburgh (1:01:00).

Hôte : Jason Goff

Invité : Ryan Shazier

Producteurs : Steve Ceruti et Chris Tannehill

