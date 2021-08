Pourquoi j’utilise toujours Spotify sur Apple Music, même si j’ai un iPhone

Il semble que tout le monde aime Apple Music.

Une combinaison de partenariats exclusifs avec des artistes et d’un catalogue de pistes en constante expansion a permis au service de faire des pas de géant depuis son lancement en 2015, tandis que l’arrivée récente de Lossless et Spatial Audio pour ses utilisateurs iOS et Android menace de le pousser au premier plan. la file d’attente en ce qui concerne les meilleures plateformes de streaming musical.

De plus, Apple a annoncé en 2019 que son service de musique avait dépassé les 60 millions d’utilisateurs dans le monde, un chiffre qui augmentait à un rythme d’environ deux millions de nouveaux abonnés par mois. Il n’a pas publié de chiffres mis à jour depuis lors, mais ce rythme permettrait à la plate-forme d’afficher environ 110 millions d’utilisateurs à l’heure actuelle – à peine 50 millions de moins que les 160 millions de Spotify.

Mais pour moi, Spotify est toujours la star du monde du streaming, et il est temps que quelqu’un défende les Suédois – surtout après que l’éditeur audio et musical de TechRadar, Olivia Tambini, a déclaré Apple Music la meilleure option pour les utilisateurs iOS plus tôt cette semaine. .

Il convient de noter que je ne suis pas un opposant à Apple. Sur ce même site, j’ai professé mon amour indéfectible pour les iPhones et l’écosystème Apple dans son ensemble. Mais je ne me sens pas encore obligé d’abandonner Spotify pour son homologue américain – pour plusieurs raisons.

Style scandinave

Le premier est l’interface utilisateur (UI) supérieure de Spotify. Sur ses applications mobiles et de bureau, l’accès à la musique, aux artistes, aux listes de lecture et aux podcasts est aussi simple que possible, avec des tuiles de bonne taille et des illustrations de couverture disposées dans un format facilement digestible. Cela est particulièrement vrai sur mobile, où le contenu est divisé en trois onglets seulement – Accueil, Recherche et Votre bibliothèque – pour que l’expérience reste simple et peu exigeante.

L’interface utilisateur de Spotify est également super dynamique. Les derniers morceaux ou épisodes de mes créateurs préférés sont toujours placés en haut de mon flux, et bien que la section Accueil soit la moins utile des trois – devenant souvent un dépotoir pour de nouveaux contenus – je ne cours jamais le risque de manquer quelque chose. sur des sorties surprises qui pourraient sinon être condamnées à la roulette des playlists découvertes.

(Crédit image : TechRadar)

Spotify a été fondée à Stockholm et son application embrasse la philosophie simple, épurée et joyeuse qui est si emblématique du design scandinave – pensez IKEA et Volvo, mais pour la musique.

Il ne fait aucun doute que l’utilisation d’Apple Music est devenue une expérience bien améliorée depuis sa mise à jour iOS 14, mais elle souffre toujours d’un système de menus en blocs et alambiqué si indigne d’une marque réputée pour sa conception.

Voyage de découverte

Oui, Apple Music a une plus grande bibliothèque de pistes – mais qu’est-ce que quelques millions ici ou là ? La mesure la plus importante est celle qui mesure à quel point cette bibliothèque est rendue accessible à l’utilisateur d’une manière qui n’est pas visible comme le vieux stock dans une vitrine.

Cette métrique n’est pas quantifiable en tant que chiffre, mais la capacité de Spotify à me faire écouter et à me soucier d’artistes vers lesquels je ne clignerais pas des yeux est assez remarquable.

La capacité de Spotify à me faire écouter et me soucier d’artistes vers lesquels je n’aurais pas sourcillé est assez remarquable.

Avez-vous déjà entendu parler de Tom The Mail Man ? Moi non plus, jusqu’à ce que Spotify ajoute sournoisement ses morceaux – qui à l’époque étaient enregistrés dans la chambre de son ami – dans ma liste de lecture Discover Weekly. Maintenant, j’ai des alertes pour toutes ses nouvelles versions.

Le fait est que je suis tout à fait pour découvrir des artistes émergents tant que leur musique ne sonne pas amateur, et Spotify fait un excellent travail en recherchant des pistes qui ne sonnent jamais à leur place dans ma liste de pistes.

Apple Music, pour tous ses partenariats exclusifs de créateurs et de conservateurs, ne peut pas se rapprocher de l’approche algorithmique de Spotify pour les recommandations de chansons. Bien sûr, c’est bien que Tim Cook and co. faire appel aux services de personnes réelles lors de la sélection de listes de lecture de découverte pour leur plate-forme, mais Spotify a réussi à résoudre ce problème grâce à une séquence de code impressionnante qui offre une surprise bienvenue neuf fois sur 10.

C’est la principale raison pour laquelle le bateau “Apple Music a plus de chansons” ne flotte pas vraiment avec moi. 5 millions de pistes supplémentaires dans un océan de 75 millions sont sans importance, surtout lorsque Spotify fait un bien meilleur travail pour exposer les utilisateurs à sa bibliothèque de 70 millions de personnes.

Encore une fois, il ne s’agit pas d’une atteinte à la qualité d’Apple Music en tant que service – j’ai utilisé les deux, et c’est une excellente plate-forme – mais plutôt une défense d’un service concurrent qui est injustement critiqué sur la base de statistiques de bibliothèque dénuées de sens.

Partager c’est aimer

Et puis, nous arrivons aux fonctionnalités sociales de Spotify. Certes, cela est décidément plus bas dans l’ordre hiérarchique des fonctionnalités de service de streaming les plus importantes, mais je me retrouve en fait à utiliser les nombreuses options sociales de la plate-forme tout le temps.

Le partage de pistes avec d’autres applications comme Instagram, Snapchat et WhatsApp est un jeu d’enfant et est rendu plus intéressant grâce aux vidéos musicales générées automatiquement qui accompagnent parfois les chansons publiées dans vos histoires sur les réseaux sociaux. Il est également très utile que les utilisateurs de ces plates-formes puissent ensuite écouter les mêmes morceaux via une simple pression sur un bouton, sans avoir besoin de se connecter à un compte.

L’intégration de l’application avec Facebook est également une bonne idée. Sur ordinateur, c’est toujours amusant de voir ce que vos amis écoutent en temps réel, surtout lorsque vous surprenez un passionné de gym en train de jouer Les Misérables.

(Crédit image : Spotify)

Spotify vous donne également la possibilité de publier votre historique d’écoute récent sur Facebook, ce qui permet ensuite à vos amis Facebook d’aimer ou de commenter votre activité. Certes, ce n’est pas quelque chose que j’ai déjà fait – tout le monde n’évalue pas Justin Bieber, vous savez – mais cela semble être une bonne idée, en principe.

Sur ce point, cependant, l’historique d’écoute est suivi de manière approfondie par Spotify, et si vous êtes d’accord avec Mark Zuckerberg sachant que vous avez répété Olivia Rodrigo pendant trois jours, des fonctionnalités telles que Spotify Wrapped permettent une lecture divertissante et instructive à la fin de chaque année. .

Apple Music propose également certaines de ces fonctionnalités sociales. Vous pouvez également voir ce que vos amis écoutent et partager des listes de lecture entre les utilisateurs, et ces options uniques à Spotify – comme l’intégration de Facebook et Spotify Wrapped – peuvent sembler des nouveautés superflues pour ceux qui préfèrent garder leur musique pour eux-mêmes. Et c’est juste.

Mais des fonctionnalités sociales supérieures marquent néanmoins une autre plume dans la casquette de Spotify, et une valeur qui mérite d’être signalée aux opposants réticents à reconnaître les mérites de la plate-forme.

Trêve?

Le but de cet article n’a pas été de dénigrer Apple Music. Considérez-le moins comme une attaque contre un service que comme une défense d’un autre. Spotify est toujours génial, même pour les utilisateurs d’iPhone, et c’est un fait facilement oublié lorsque son plus grand rival introduit de nouvelles fonctionnalités impressionnantes à gauche, à droite et au centre.

Il n’est pas impossible qu’Apple Music devance Spotify dans les années à venir, mais pour le moment, l’expérience utilisateur exceptionnelle et l’intelligence de recommandation de ce dernier le rendent aussi impressionnant que jamais.

Maintenant, qu’est-ce que c’est que tout ce tapage à propos de Tidal ?