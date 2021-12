Pourquoi Kailyn Lowry n’achète pas de cadeaux de Noël pour ses enfants

Noël est là et c’est la saison des cadeaux. Alors que beaucoup se démènent pour trouver les cadeaux parfaits pour leurs proches, d’autres sont simplement ravis de passer du temps de qualité les uns avec les autres et de prendre quelques jours de congé. Les célébrités ne sont pas différentes. Mariah Carey a été surnommée la reine de Noël pour ses traditions annuelles et ses airs de vacances classiques, et elle donne à ses jumeaux presque tout ce qu’ils veulent sur leurs listes de Noël. Mais une personne qui ne croit pas qu’il faut gâter les enfants ou même leur acheter des cadeaux pour Noël est la star de Teen Mom, Kailyn Lowry.

Lowry a partagé la nouvelle sur Instagram lors d’une séance de questions-réponses avec les fans. Lorsqu’un fan a demandé à Lowry si elle offrait des cadeaux de Noël à ses chiens bien-aimés, elle a répondu par une réponse qui a choqué ses abonnés. « Je ne fais même pas les cadeaux de Noël de mes enfants. » Un autre a demandé des éclaircissements, Lowry ayant répondu: « Non, de ma part, non. »

Dans une autre histoire, elle a expliqué pourquoi, en écrivant: « J’en ai eu marre de me battre avec leurs pères à Noël et j’ai abandonné », a-t-elle écrit. Lowry a quatre enfants de trois pères différents. Elle partage son fils Isaac avec son ex Jo Rivera, son fils Lincoln avec son ex-mari Javi Marroquin et ses deux fils Lux et Creed avec l’ex Chris Rivera. Elle dit qu’il a été difficile de naviguer dans les horaires de vacances avec leurs pères.

« Nous avons commencé à faire des vacances il y a environ cinq ans », a-t-elle poursuivi. « Donc, Noël peut être avec leurs pères et ils n’ont pas à s’inquiéter de le diviser et ils attendent avec impatience nos vacances en famille chaque année. Mes enfants ne veulent ou n’ont besoin de rien. »

Un fan a poursuivi en demandant comment Lowry gère la croyance de ses enfants au Père Noël lorsque la figure magique visite chaque maison sauf la leur. Lowry a doublé en expliquant qu’ils ont leurs propres traditions que ses enfants connaissent. « Laissez-les avoir quelque chose qu’ils ne font qu’à leurs pères », a-t-elle écrit. Elle a ajouté que ce n’était pas grave pour sa famille.