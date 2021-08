Pourquoi Kaley Cuoco pensait qu’elle devait faire l’hôtesse elle-même après un concert sur la théorie du Big Bang

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Les fans qui étaient très habitués à voir Kaley Cuoco comme Penny parfois un peu désordonnée mais toujours fondamentalement sans traumatisme sur The Big Bang Theory ont été assez surpris lorsqu’ils ont regardé la star dans sa nouvelle émission, The Flight Attendant, à la fin de l’année dernière. Après 12 saisons à jouer Penny, Cuoco a probablement choqué beaucoup avec son rôle dans le thriller comique sombre, et cela a conduit à des nominations aux Golden Globe et aux Emmy Awards pour l’actrice. Maintenant, Kaley Cuoco explique pourquoi elle a estimé qu’elle devait faire The Flight Attendant elle-même après avoir laissé The Big Bang Theory derrière elle.