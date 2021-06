Pourquoi Kaley Cuoco pense que la saison 2 de l’agent de bord sera plus difficile que la saison 1

in

Même si les fans ont adoré la première saison de The Flight Attendant, il est certainement facile pour les émissions de tomber dans le piège du renouveau consistant à répéter la même formule qu’une première saison populaire. Il est très clair que Kaley Cuoco n’a pas l’intention de le faire, et ses efforts pour relever ces défis sont très prometteurs. Cuoco est peut-être relativement nouvelle dans le jeu de production, mais elle joue dans des séries de longue date depuis son adolescence et elle a certainement gagné une place à la table des meilleurs d’entre eux.