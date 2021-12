Pourquoi Kanye West a acheté la maison de l’autre côté de la rue à Kim Kardashian

vous reste proche de ses enfants.

Le rappeur anciennement connu sous le nom Kanye ouest a récemment acheté une résidence située en face de l’ex-femme Kim Kardashianest à la maison, où elle vit avec leurs quatre enfants, Nord, 8, Saint, 6, Chicago, 3 et Psaume, 2. Une source a dit à E! News que l’interprète de DONDA « prévoit de déchirer [the current residence] vers le bas et reconstruire. «

« C’était parfaitement logique pour lui d’avoir une place près des enfants », partage la source. « Il l’a ramassé juste quand il est arrivé sur le marché début décembre et l’entiercement a fermé juste avant Noël. »

Selon l’initié, la propriété Calabasas se trouve sur un terrain d’un acre qui est « parfait pour être développé dans tout ce qu’il rêve ».

La source ajoute : « Il faudra du temps pour obtenir les permis et les plans et il ne pourra pas y vivre pendant un certain temps. Mais il est excité à ce sujet et les enfants aussi. »

