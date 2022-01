Pourquoi Kanye West a-t-il supprimé toutes ses photos Instagram ?

Sa photo de profil est noire et aucun message n’est visible. Cependant, avant de le raser complètement, il a supprimé toutes les photos sauf une, celui de sa maison d’enfance.

Cette image était liée à son prochain album, Donda, en référence à sa mère Donda West, qui a acheté la maison sur la photo dans les années 1980 et que Kanye a rachetée en avril 2020 pour 225 000 $.

Cependant, maintenant il n’y a plus rien du tout. Parce que?

Les raisons pour lesquelles Kanye a supprimé toutes les photos d’Instagram

La vérité est que les raisons pour lesquelles Kanye fait ce qu’il fait ne sont jamais claires.

D’un côté, il y a ceux qui disent que tout est lié à la mort par cancer d’un bon ami, Virgil Abloh. Abloh et Kanye (que vous pouvez voir sur la photo ci-dessus) ont eu une amitié très étroite pendant près de 20 ans, collaborant régulièrement sur des questions de mode et de musique. En fait, Abloh était un producteur sur l’album commun avec Jay-Z Watch the Throne.

Le fait qu’Abloh soit le directeur créatif de Donda et que Kanye n’ait initialement laissé que cette photo sur Instagram, a suscité des spéculations selon lesquelles tout cela était dû au deuil de West suite à la mort de son ami.

Cependant, bien que ces spéculations proviennent de sources aussi « fiables » (notez les citations et l’ironie avec laquelle je les écris) que The Sun ou The Mirror, certains fans vont dans l’autre sens.

La théorie de Kim Kardashian et la suppression des photos de Kanye sur Instagram

Quoi Kim Kardashian et Kanye West se sont séparés l’été dernier Je le sais même, je n’apprends rien d’habitude. Bien sûr, Kim l’a diffusé dans son émission de téléréalité et les raisons, selon elle, étaient que la séparation pour le travail et les engagements était trop forte.

Récemment, Kim Kardashian est revenue sur le devant de la scène car certains Photos confirmant sa romance avec le comédien de Saturday Night Live Pete Davidson, que la figure du conquérant impossible continue d’être travaillée. Et est-ce que sa liste d’ex a des noms comme Ariana Grande ou Kate Beckinsale, à l’incrédulité du reste des hommes hétérosexuels de la planète.

Maintenant, Kim Kardashian est ajoutée et cela n’aurait pas bien plu à Kanye. Au moins, c’est l’autre théorie des grands fans de la suppression d’Instagram.

Sans aucun doute, Kanye est très sensible à ces accès de colère et il est vrai qu’il a vécu quelques jours terribles, avec la mort de son ami et la confirmation que Kim, apparemment, ne va pas revenir en arrière. Alors, probablement un ensemble de raisons celui qui l’a amené à le faire.

Quoi qu’il en soit, nous ne sommes pas surpris, et ce ne serait pas non plus que, demain, son récit redevienne le même qu’avant ou disparaisse à jamais. Avec Kanye on ne sait jamais.