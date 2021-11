Pourquoi Kate n’a-t-elle pas assisté aux funérailles de Johnny à Coronation Street ?

Quelqu’un me manque? (Photo : ITV)

Les fans de Coronation Street ont été déconcertés en regardant les scènes des funérailles de Johnny Connor (Richard Hawley) hier soir alors que Kate Connor (Faye Brookes) n’était pas là.

Johnny est mort après avoir été emporté dans les égouts victoriens.

Au cours de la Super Soap Week, Jenny (Sally Ann Matthews) est tombée dans le gouffre, ce qui a conduit Johnny à se rendre sous terre pour essayer de la sauver.

Johnny et Jenny se sont retrouvés et ont attendu des heures pour être secourus, mais comme l’équipe d’urgence n’a pas pu les trouver, Shona (Julia Goulding) a décidé d’essayer de les trouver par elle-même.

Shona s’est frayée un chemin dans une bouche d’égout et a trouvé Johnny et Jenny.

Jenny a nagé dans les eaux des égouts, tenant une corde en même temps et a finalement atteint Shona.

Cependant, comme Johnny était tellement épuisé, il n’a pas pu trouver la force de nager et a été sept.

Vu pour la dernière fois en 2019, Kate est la fille de Johnny – vous pensez donc qu’elle pourrait se présenter aux funérailles de son père – n’est-ce pas ?

De nombreux fans de Corrie semblent le penser :

Alors, où est Kate à ses funérailles de papa Jonny ????!!!! ð????§ð????§ð????§ð????§ #corrie – Helen Rachel (@helsrachel86) 17 novembre 2021

« Je déteste que nous n’ayons pas pu avoir une visite rapide de Kate pour les funérailles de Johnny », a écrit un fan.

Je n’aurais pas été surpris si Johnny avait laissé Carla hors de sa volonté Ils n’avaient pas la meilleure relation père-fille Mais Johnny laisser Kate hors de sa volonté est hors de propos #corrie – Script à scène (@scripttoscene) 18 novembre 2021

« Alors, où sont les funérailles de Kate et de son père Johnny ?! », a ajouté un autre.

Où est Kate, a-t-elle déménagé à l’étranger et ne peut pas revenir à cause de Covid ou a-t-elle déménagé dans le sud pour ne jamais revenir #Corrie – Penny Irvine ??????ð????¹ (@Surfingspaniel) 17 novembre 2021

https://www.youtube.com/watch?v=UgdgyLa0_As

Je déteste que nous n’ayons pas pu avoir une visite rapide de Kate pour les funérailles de Johnny. #Corrie – Johnathon (@soapwikijohn) 17 novembre 2021

Après la mort de Rana, Kate Connor a quitté Weatherfield et a décidé de repartir à zéro et de voyager.

