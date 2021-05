Pourquoi Katee Sackhoff du mandalorien a paniqué quand elle est arrivée pour jouer à Bo-Katan

Parce que j’ai joué le personnage pendant si longtemps, c’était en fait, au début, un peu un mauvais service parce que je pensais que j’étais plus préparé que moi. Je connaissais le personnage, j’ai mémorisé mon dialogue, j’étais prêt. Et puis je suis arrivé sur le plateau et je me suis dit: “ Oh, tire. ” Je n’ai jamais marché comme elle. Je n’ai jamais bougé comme elle. Comment Bo-Katan est-il assis? Je ne sais rien. Et je me suis dit: «Oh mon Dieu». J’étais paniqué. Heureusement, Bryce dirigeait cet épisode. Vraiment, pourrais-je ajouter, Jésus, son épisode était incroyable.