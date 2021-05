Pourquoi Kathleen Turner de la méthode Kominsky pense que sa relation de la saison 3 avec Michael Douglas est si “ charmante ”

Il y a un peu d’animosité entre Roz de Kathleen Turner et Sandy de Michael Douglas, car leur mariage ne s’est pas tout à fait terminé à l’amiable. Turner a initialement fait une apparition en tant que Roz dans la saison 2, au cours de laquelle elle a parlé avec Sandy au téléphone de la vie amoureuse de Mindy. Les échanges marqués semblaient brosser un tableau précis de leur relation, mais la saison 3 parvient à l’étoffer beaucoup plus. J’ai récemment eu l’occasion de parler avec Mme Turner de la nouvelle saison et, au cours de notre discussion, elle a expliqué comment elle avait découvert qu’elle passerait à une série régulière et pourquoi elle aime la relation entre Sandy et Roz: