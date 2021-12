Pourquoi Katie Thurston n’a pas averti Blake Moynes de John

Souhaitez-vous appeler votre ex pour lui faire savoir que vous avez commencé à sortir avec quelqu’un d’autre ?

Selon Katie Thurston, ce n’est pas ce que font les gens normaux. La star de Bachelorette a partagé une vidéo sur Instagram le vendredi 17 décembre pour répondre aux critiques en ligne après être devenue publique avec son petit ami Jean Hersey environ un mois après l’annonce de sa rupture avec son fiancé Blake Moynes.

« C’est difficile de s’y retrouver », a-t-elle déclaré, tout en discutant de son « regret » pour sa série « 12 Days of Messy », qui révélait ses sentiments à propos de John. « Les gens disent toujours : ‘Eh bien, tu aurais dû le dire à Blake.' »

Katie a réfléchi: « Et c’est comme, écoutez, nous en avons parlé. Nous avons parlé de prévenir Blake. » Cependant, elle a finalement décidé de ne pas le faire.

« Voici la chose que les gens, je pense, oublient : nous ne sommes que des gens normaux essayant de vivre une vie normale. Et quand avez-vous déjà dû dire à un ex que vous voyez quelqu’un de nouveau ? » dit Katie. « Et comme, comment leur diriez-vous cela? Et aurais-je toujours reçu la même quantité de haine même si j’avais prévenu Blake? Je ne sais pas. »