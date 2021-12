Pourquoi Keanu Reeves a rejeté la «vitesse 2»

Keanu Reeves est sur la piste promotionnelle pour The Matrix Resurrections, s’ouvrant sur le retour à la franchise qui est en sommeil depuis 2003. Cependant, alors qu’il était invité sur The Graham Norton Show, Reeves a parlé d’un autre film où il a choisi de ne pas retour pour la suite : Speed.

Reeves et Sandra Bullock ont ​​consolidé leur position de stars de cinéma après avoir partagé la vedette dans le film d’action de 1994. Cependant, Reeves n’est pas revenu à la suite de 1997, Speed ​​2: Cruise Control, où il a été remplacé par Jason Patric. Selon Reeves, c’était un problème de script. « À l’époque, je n’ai pas répondu au script », a admis Reeves. « Je voulais vraiment travailler avec Sandra Bullock, j’adorais jouer à Jack Traven et j’adorais Speed, mais un paquebot ? Je n’avais rien contre les artistes impliqués, mais à ce moment-là j’avais le sentiment que ce n’était pas bien. »

Cependant, cette hésitation n’était pas présente lorsqu’il a été invité à revenir à Matrix par la réalisatrice Lana Wachowski. « J’espère que les gens l’apprécieront – c’est très excitant et ce fut une expérience extraordinaire de le faire », a déclaré Reeves. Compte tenu du fait que son personnage Neo est décédé il y a 18 ans, Reeves avait définitivement des questions.

« J’ai eu la même question – quand le réalisateur m’a demandé ce que je pensais de faire un autre film Matrix », a expliqué Reeves. « J’ai dit ‘Quoi ? Ça a l’air incroyable mais je suis mort’. Elle m’a dit ‘Es-tu ?’ et j’ai dit : « Dis-le ! » Elle a écrit une belle histoire et j’adore jouer le personnage. Comment je suis vivant sera expliqué. «

Ce n’est pas le seul personnage auquel il a parlé de revenir ces derniers temps. Dans une récente interview sur The Tonight Show avec Stephen Colbert, Reeves a admis qu’il aimerait jouer à nouveau l’anti-héros de DC John Constantine dans une suite à Constantine. Cependant, il ne semblait pas que son désir d’une suite porterait ses fruits. « J’adorerais jouer à nouveau John Constantine de Constantine », a déclaré Reeves à Colbert. « J’ai essayé. J’ai essayé, Stephen… Ouais, j’adorerais. » The Matrix Resurrections sortira en salles et sur HBO Max le 22 décembre.