Pourquoi Keira Knightley a eu «l’une des expériences les plus étranges» de sa carrière en filmant Silent Night

Cette histoire contient des spoilers pour le prochain film Silent Night. Il y a un détail de l’intrigue dans Silent Night que vous ne voudriez peut-être pas connaître. Cependant, il est vraiment difficile de parler de Silent Night sans le mentionner, alors procédez avec prudence.

Avant la première mondiale de Silent Night au Festival international du film de Toronto, si vous aviez évoqué Keira Knightley dans un film de Noël, un membre du public serait instantanément allé à Love, Actually, un incontournable de la saison des fêtes (même si c’est un un peu sarcastique et sombre d’une manière que certains pourraient ne pas apprécier). Eh bien, Knightley voulait aller encore plus sombre avec son prochain film de vacances, qui arrive dans les salles en décembre, juste à temps pour que toute la famille se réunisse et célèbre la saison avec un film.