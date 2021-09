Pourquoi Kelly Clarkson et Brandon Blackstock de The Voice ont-ils décidé de divorcer ?

Ce que d’autres ont dit sur le divorce de Kelly Clarkson et Brandon Blackstock

Kelly Clarkson et Brandon Blackstock étaient tous deux des personnes occupées avant la pandémie. Il a dirigé la carrière de Blake Shelton et a passé du temps à travailler dans son ranch dans le Montana, bien que Shelton ne soit plus un client. Clarkson est sur The Voice, elle a son propre talk-show et elle a toujours une carrière musicale. Ensuite, la pandémie a frappé et les enfants et leurs parents auraient passé quatre mois ensemble dans le Montana.