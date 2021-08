Pourquoi Kelly Clarkson pensait que “American Idol” était “une blague”

Personne ne savait que l’American Idol original allait devenir le phénomène qu’il est devenu, en particulier Kelly Clarkson. La première gagnante de l’émission a déclaré qu’elle et ses concurrents pensaient même que l’émission était une “blague” au début. L’animatrice du Kelly Clarkson Show ne pouvait pas prédire qu’elle deviendrait l’une des rares gagnantes d’Idol à avoir un succès soutenu, près de 20 ans après la diffusion de la première saison.

Lors d’une apparition dans la nouvelle émission-débat Peacock de Kevin Hart, Hart to Heart, le comédien a noté que la renommée de Clarkson est arrivée soudainement. Contrairement à de nombreux autres artistes, Clarkson est devenu un succès du jour au lendemain grâce au spectacle. Hart a noté que sa carrière avait commencé par une simple audition et qu’elle n’avait qu’un “coup sur un million” à gagner. Elle l’a interrompu, notant que tout le monde dans la série pensait que c’était une “blague” au début.

“Nous ne pensions pas que cela aboutirait à quoi que ce soit”, a déclaré Clarkson. “Comme si nous étions la première saison d’American Idol, nous étions donc là pour ce chèque de paie qui, après que SAG vous a donné d’aimer payer certaines factures. Personne ne savait que cela aboutirait à quelque chose. [or] se concrétiserait. » Tout le monde espère devenir célèbre, mais cela « n’arrive généralement pas », a reconnu Clarkson.

Bien que Clarkson soit d’accord avec le commentaire de Hart selon lequel elle est devenue « devenue » dans la célébrité, la chanteuse « Miss Indépendante » a déclaré qu’elle était toujours reconnaissante pour l’expérience. “Je pense que j’ai sauté la partie surréaliste”, a-t-elle déclaré, notant que sa rapide ascension vers la gloire signifiait qu’elle ne faisait pas face à une pression constante de forces extérieures avec des règles non écrites sur la façon de se comporter tout en gravissant les échelons d’Hollywood.

Ce n’est pas la première fois que Clarkson parlait de ses doutes quant au fait qu’American Idol ferait sensation. Quand Andy Cohen s’est arrêté au Kelly Clarkson Show en mars pour parler de sa série télévisée For Real: The Story of Reality, il lui a demandé si elle pensait que sa carrière serait aussi réussie qu’après avoir remporté Idol. “Je me suis dit : ‘Je vais être la serveuse de cocktail la plus célèbre du Texas'”, a plaisanté Clarkson. Elle a poursuivi en notant qu’il y avait quelque chose de “si pur et brut” dans la première saison. “Personne ne savait, même les gens qui faisaient la série ne savaient pas si cela fonctionnerait ou non en Amérique”, a ajouté la chanteuse.

Aujourd’hui, Clarkson fait partie des stars de la télévision les mieux payées et apparaît à la télévision presque tous les jours. Elle a son propre talk-show de jour et est coach sur The Voice sur NBC. Les documents judiciaires de son divorce avec son ex-mari Brandon Blackstock montrent qu’elle gagne un total de 1,9 million de dollars du Kelly Clarkson Show et de The Voice. L’interview complète de Clarkson avec Hart est disponible sur la plateforme de streaming Peacock de NBCUniversal.