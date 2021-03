Pourquoi Kelsea Ballerini de The Voice devrait être un entraîneur à temps plein pour la saison 21

Tout compte fait, Kelsea Ballerini s’est en quelque sorte détendue lors de la première bataille de Team Kelly. Kelly Clarkson était présente pour les répétitions, comme Gene Garcia et Ryleigh Modig ont été choisis pour faire équipe pour le «POV» d’Ariana Grande, alors Ballerini a réussi à se renvoyer la balle alors que les autres entraîneurs exprimaient de manière prévisible leur incrédulité quant au fait que ces deux talents étaient jumelés. La chanteuse de «Love Me Like You Mean It» a également pu «téléphoner à un ami» et obtenir les opinions de Clarkson, alors que la superstar malade regardait de chez elle, et bien que Clarkson ne lui dise pas qui choisir, c’était à peu près sûr parie que le perdant de la bataille allait être volé (il l’était).