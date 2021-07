Pourquoi Kevin Feige de Marvel est si excité que Sam Raimi du docteur Strange 2 rejoigne l’univers partagé

in

Bien qu’à l’origine Scott Derrickson, réalisateur de Doctor Strange en 2016, était censé diriger la suite, il s’est retiré en janvier 2020 en raison de différences créatives, bien qu’il soit toujours attaché en tant que producteur exécutif. Le mois suivant, Sam Raimi aurait été en lice pour le poste de réalisateur désormais ouvert, et quelques mois plus tard, il a officiellement confirmé avoir signé avec Doctor Strange dans le multivers de la folie. Ainsi, non seulement il a maintenant l’opportunité de jouer avec un autre de ses super-héros chéris (rappelez-vous cette référence de Doctor Strange dans Spider-Man 2 ?), mais Kevin Feige est convaincu que le “timbre” unique de Raimi est parfait pour le prochain tour de folie cinématographique de Doctor Strange.