Pourquoi Kevin Feige de Marvel soutient la torsion controversée du mandarin d’Iron Man 3

Que vous aimiez ou non le twist mandarin d’Iron Man 3, un an plus tard, le Marvel One-Shot All Hail the King a révélé qu’il y avait un mandarin légitime dans le monde, et il n’était pas satisfait de la façon dont Trevor Slattery s’est moqué de son Nom. Maintenant, nous allons enfin rencontrer The Mandarin, alias Wenwu, bien que depuis la mort de Tony Stark dans Avengers: Endgame, nous ne verrons pas de combat Iron Man contre Mandarin dans le MCU. Au lieu de cela, la version du personnage de Tony Leung a été réinventée en tant que père de Shang-Chi, et les bagues qu’il brandit sont un type d’arme différent des appareils extraterrestres qu’il porte sur ses doigts dans les bandes dessinées.