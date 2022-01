Pourquoi Khabib Nurmagomedov a-t-il pris sa retraite en étant le meilleur de l’histoire de l’UFC ?

Il y a des moments où les téléspectateurs, les fans de sports de contact ne voient que les excellentes performances de leurs idoles, ils ne vont pas plus loin et ne se rendent pas compte que derrière cette force et cette griffe de la nature se cache une personne avec du cœur et des sentiments. Oui Khabib Nurmagomedov C’est l’un d’entre eux. Il a brillamment clôturé sa carrière professionnelle à l’UFC en octobre dernier contre Justin Gaethje, maintenant un record accessible uniquement à un privilégié comme lui : 29 combats et 29 victoires.

Une supériorité que le Top Dog UFC Dana White, résumait par ces mots le jour de sa retraite : « Tu es le meilleur de tous les temps dans ce sport », quelque chose que d’autres combattants n’ont probablement pas aimé, comme McGregor.

Mais Khabib est un homme de parole. L’une des clés de sa réussite réside dans l’union qu’il entretient avec son père Abdulmanap, qui a non seulement travaillé comme parent, mais aussi comme coach et conseiller, mais sa mort (3 juillet 2020) a tout changé. « C’était un père, un entraîneur, un frère. Une icône. Les choses ne seront plus jamais les mêmes sans lui », a-t-il déclaré en son temps Ali Abdelaziz, directeur de Khabib.

Et c’est la raison pour laquelle il a décidé de cesser d’être une référence active dans les arts martiaux mixtes, et parce qu’il a promis à sa mère qu’il ne se battrait plus après la mort de son père à cause de la pandémie de Covid-19, et Khabib n’y allait pas. décevoir sa mère. « J’ai promis à ma mère que c’était mon dernier combat. Je veux passer du temps avec elle parce que je viens d’une toute petite ville. Mon rêve et celui de mon père était d’être champions, mais on n’avait jamais imaginé ça », avait-il alors déclaré.

Cependant, et compte tenu de leur qualité et de l’argent qui circule autour des principaux coqs de la cage, des rumeurs circulent toujours sur leur retour, d’autant plus dans le cas de ‘L’aigle’, une possibilité que Dana White lui-même était responsable de la fermeture. 29-0. Ça reste comme ça. Khabib est officiellement à la retraite ».

