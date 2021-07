in

Kourtney Kardashian, de même, a eu du mal à être « induite en erreur » en filmant des trucs plus profonds pour L’incroyable famille Kardashian au fil des ans. Elle a dit précédemment que c’était difficile de le faire et, à un moment donné, elle a fait une pause dans la série après une bagarre avec sa sœur Kim devant la caméra. C’était un grand drame de télé-réalité mais, comme l’a expliqué Kourtney, cela s’est manifesté par le fait de ne plus être heureux de filmer.