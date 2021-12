Pourquoi Kim Kardashian a fait un geste majeur contre Kanye West lors de leur divorce la semaine dernière

Alors que Kanye West a publiquement supplié son ex-épouse Kim Kardashian de le reprendre, il semble que l’ancienne star de L’Incroyable Famille Kardashian veuille passer à autre chose. Juste un jour après que West soit monté sur scène lors de son concert-bénéfice Free Larry Hoover et ait demandé au fondateur de SKIMS de revenir vers lui, Kardashian a déposé des documents demandant à un juge de la déclarer légalement célibataire. Le déménagement semblait être froid pour certains et le dernier clou dans le cercueil de leur mariage de 7 ans. Mais une source a déclaré à Page Six que Kardashian était contrarié par la façon dont West se comportait en public, car son comportement privé aurait réduit ses appels à sauver son mariage.

West, qui s’appelle maintenant Ye, aurait passé beaucoup de temps avec sa nouvelle petite amie mannequin, Vinetria. Les deux vivraient ensemble dans la maison de Ye à Malibu.

« Kim fait une déclaration en doublant le fait qu’elle est célibataire », a déclaré une source à la publication. « Elle pense que c’est étrange que Kanye continue de dire qu’il veut qu’elle revienne, mais pendant tout ce temps il a le [22-year-old] mannequin dans sa maison de Malibu. »

Si un juge approuve les documents, Kardashian, 41 ans, sera considéré comme légalement divorcé. Les détails les plus complexes, tels que la garde des enfants et le partage des biens, seront traités à une date ultérieure.

Alors que Ye est hébergé avec le mannequin, Kardashian aurait « vu où vont les choses » avec la star de SNL, Pete Davidson. Les deux se sont mis à l’aise depuis les débuts de Kardashian dans la longue série de sketchs comiques. Ils ont été photographiés se tenant la main et dînant au restaurant.

Dans les nouveaux documents juridiques, Kardashian demande également qu’elle rétablisse son nom de jeune fille et abandonne officiellement West. Elle a demandé le divorce en février après deux années difficiles avec Ye, notamment son allégeance à l’ancien président Donald Trump.

Lors de la réunion spéciale de KUWTK organisée par Andy Cohen, Kardashian a déclaré que les différences de mode de vie avaient contribué à leur séparation. Pourtant, elle continue de faire front uni pour leur famille. L’ancien couple partage quatre enfants. Kardashian a été vue en train de soutenir Ye lors de plusieurs événements depuis sa demande de divorce. Ye refuse cependant d’accepter que la relation est terminée. Kardashian a noté dans le récent dossier que Ye n’avait pas encore répondu à la procédure de divorce.