Pourquoi Kim Kardashian envisage de garder le nom de Kanye West

Kim Kardashian a quatre petites raisons de suivre Kanye ouestsurnom.

Malgré l’annonce récente de son ex Kanye, 44 ans, demandant à changer de nom, une source proche de la star de L’Incroyable Famille Kardashian a déclaré à E! News que Kim, 40 ans, n’avait pas l’intention d’abandonner son nom de femme mariée. Cela fait un peu plus de six mois que Kim a annoncé leur séparation, et pour le fondateur de SKIMS – qui partage des kiddos Nord, 8, Saint, 5, Chicago, 3 et Psaume, 2 ans, avec le rappeur “Runaway” — il est important qu’elle et ses enfants partagent le même nom, selon l’initié.

“Parce que West est le nom de famille des enfants, elle prévoit de le garder aussi”, a déclaré la source à E! Nouvelles. “Cela rend les choses plus faciles et non déroutantes pour eux”, Réitérant le lien de longue date de Kim et Kanye, l’initié a ajouté: “Ils seront toujours une famille et une unité familiale. Elle a l’impression qu’il est dans le meilleur intérêt des enfants d’avoir tous le même nom de famille.”