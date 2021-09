Pourquoi Kim Kardashian n’était probablement pas trop bouleversée par les paroles de tromperie présumées de Kanye West après la sortie de Donda

Suivre les Kardashian est peut-être terminé maintenant, mais Kim Kardashian et Kanye West font toujours la une des journaux au milieu de leur divorce. Plus de détails concernant leurs problèmes conjugaux semblent sortir, et pas seulement à travers la vigne, mais via le nouvel album très attendu de West, Donda. Une chanson a causé une histoire pour inclure une parole qui se réfère soi-disant à West trompant Kardashian après la naissance de leurs deux premiers enfants. Néanmoins, Kardashian n’a pas semblé être aussi bouleversé par la question que certains fans l’ont été au lendemain de la sortie de l’album.