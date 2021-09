Pourquoi Kimberly Flores a-t-elle quitté La Casa de los Famosos ?

Telemundo Kimbely Flores a quitté “La Casa de los Famosos” la troisième semaine pour ses enfants et son mari

Plus d’un téléspectateur a été surpris après avoir appris le départ de Kimberly Flores de La Casa de los Famosos, vendredi 10 septembre dernier. Il s’avère que le mari de Kimberly, le chanteur mexicain Edwin Luna, est venu dans les locaux de Telemundo pour demander à parler d’urgence avec sa femme. Kimberly mangeait quand elle a été appelée au confessionnal. Une fois là-bas, ils lui disent que son mari l’attend dans une autre pièce.

Quand il a vu sa femme, Edwin l’a serrée dans ses bras et la première chose qu’il lui a dite a été : “Tu dois y aller avec moi.”

Selon les rumeurs sur les réseaux sociaux, le déclencheur pour qu’Edwin parte à la recherche de sa femme pour lui demander de l’accompagner serait dû au contact constant avec le séduisant acteur Roberto Romano.

Edwin a dit ce qui suit à votre femme lorsqu’il était en charge d’elle dans les installations de Telemundo : « Elián est mauvais. Ils ont envoyé des notes de toi, dehors c’est un des. mon amour. L’extérieur n’est pas ce que vous pensez. Elián a vu des notes de toi et a commencé à crier que tu étais une prostituée. Que quand tu rentrerais à la maison, il allait te dire qu’il ne voulait pas de toi avec nous. Damien pleure un jour sur deux. C’est là où est sa maman. J’ai eu une crise d’épilepsie il y a deux jours. Arely a dû me calmer. Gianna a paniqué. Je ne peux plus. Pour plus que vous ne voulez. Je t’en prie pour ma vie”. Il a ajouté : « Vous m’avez demandé quelque chose quand vous êtes entré ici. Vous m’avez demandé de m’occuper de mes enfants. Je ne peux plus. Marta m’a parlé. Marta m’a dit qu’Elián lui avait parlé et qu’il lui avait dit qu’il voulait se suicider. J’ai besoin que tu sois avec nous s’il te plaît. Nous avons tous tout vu. Nous ne dormons pas. J’ai perdu environ 10 kilos. Tout ce que vous avez fait, je l’ai vu et je le sais. Mais tu ne sais pas comment c’est dehors. Ta mère est partie hier en disant que j’avais violé Damián et Elián. J’ai besoin que tu sois avec moi s’il te plaît”.

Ci-dessous, vous pouvez voir le moment où Edwin et Kimberly se sont vus.

Jouer

EDWIN LUNA et KIMBERLY FLORES || Votre fils veut S …… donner || LA MAISON DES CÉLÈBRES WIN LUNA et KIMBERLY FLORES || Votre fils veut S …… donner || LA MAISON DES CÉLÈBRES2021-09-14T01 : 17 : 44Z

Après qu’Edwin ait fini de parler à sa femme, le présentateur Héctor Sandarti apparaît sur un moniteur et demande à Kimberly si elle décide de quitter la maison. Elle répond oui. À cette époque, la guatelmanteca s’est rendue avec son mari directement à l’aéroport pour prendre un vol à destination de Monterrey, au Mexique.

Kimberly Flores a trois enfants

Kimberly a trois enfants, son fils aîné Eliah, 15 ans, Damian, 7 ans et Gianna, 4 ans.

Kimberly et Edwin ont une fille nommée Gianna Luna, née en juillet 2018. Kimberly et Edwin se sont rencontrés en juillet 2017, selon Bandamax. La publication indique également que “beaucoup ont désigné Kimberly comme la troisième en lice entre le mariage éphémère de la chanteuse de La Trakalosa de Monterrey et de l’actrice Alma Cero”. Kimberly et Edwin se sont mariés en juillet 2019.

Kimberly Flores et Roberto Romano dans « La Casa de los Famosos

Kimberly Flores et Roberto Romano ont été capturés par les 50 caméras à l’intérieur de La Casa de los Famosos. Les caméras enregistrent des célébrités 24 heures sur 24 et peuvent être entendues sur les 60 microphones. Kimberly et Roberto ont été vus enlacés, se tenant la main, et au moment où il l’a prise par la taille pendant qu’elle se brossait les dents. Ci-dessous, vous pouvez voir l’un des moments où Kimberly et Roberto sont ensemble dans la série.

Jouer

Kimberly et Roberto 2LCDLF2021-08-28T16: 34: 39Z