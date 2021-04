Pourquoi KK Downing a-t-il quitté Judas Priest? Rob Halford répond

Dans une toute nouvelle interview avec le Brésilien “À l’intérieur avec Paulo Baron”, JUDAS PRIEST chanteur Rob Halford on a demandé pourquoi le guitariste fondateur du groupe KK Downing a décidé de quitter le groupe il y a dix ans. Il a répondu (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Eh bien, je ne vais pas trop parler de ce sujet parce que c’est ce que nous appelons un” sujet houblonné “. Mais je pense KK a parlé pour lui-même. KK voulait prendre sa retraite et il voulait faire autre chose. Encore une fois, je ne peux que souligner que nous lui donnons le meilleur de nous-mêmes et lui adressons nos meilleurs voeux et bonne chance dans tout ce qu’il fait maintenant. Et c’est tout pour moi.

“Je sais ce que c’est quand il y a des choses qui se passent dans les groupes – que ce soit PRÊTRE, que ce soit IRON MAIDEN, que ce soit MOTLEY CRUE, que ce soit VAN HALEN, que ce soit EMBRASSER. Tous les groupes ont subi ce genre de changements pour diverses raisons. Et ils sont très profonds – émotionnellement, ils sont très profonds.

“Alors, c’est ça. C’est tout ce que je vais dire.”

Downing, qui est parti PRÊTRE en 2011, sur fond de conflits de bande, de mauvaise gestion et de baisse de la qualité des performances, a été remplacé par Richie Faulkner, près de trois décennies son cadet.

L’année dernière, Downing a annoncé la formation de PRÊTRE DE KK, dans lequel il est rejoint par un autre ancien PRÊTRE membres Les Binks (batterie) et Tim “Ripper” Owens (voix). Le groupe, qui rend hommage à Downingle passé, est complété par le guitariste AJ Mills (HOSTILE) et bassiste Tony Newton (VOODOO SIX).

En 2019, Halford n’a pas exclu Downingles retrouvailles avec PRÊTRE, en disant “ce qui va arriver arrivera.” Mais le bassiste Ian Hill a dit qu’il n’y avait pas de plans pour PRÊTRE inviter Downing pour revenir au groupe. “Richie a pris le relais de Ken, ” colline Raconté Magazine Riff. “Il a fait un travail absolument formidable, il l’a vraiment fait. Et il a fait KenSes parties sont les siennes maintenant. Il a son propre angle sur les pauses de tête. Kensa part a été prise, et il n’y a pas de plan pour avoir Ken de retour, vraiment. Hé, écoute, ne dis jamais jamais. Mais pour le moment, on va plutôt bien sans Ken, donc ça pourrait rester comme ça, je pense, au moins dans un avenir prévisible. “

En 2018, Downing rejeté comme une “charge de conneries” collinel’explication de pourquoi KK n’a pas été invité à rejoindre le groupe après un collègue guitariste Glenn TiptonLe diagnostic de la maladie de Parkinson a été rendu public. “Nous étions comme des frères; nous sommes allés ensemble à l’école maternelle et à l’école secondaire, et nous avons vécu notre carrière ensemble”, Downing mentionné. “Mais je ne suis pas totalement satisfait de ce qui se dit. Ian semble être [saying] des choses comme: “ Aucun des fans ne manque KK,’ et, ‘Richie a apporté une nouvelle énergie au groupe. Et je vais, ‘Ian, mec, lors de cette dernière tournée, j’étais l’énergie. J’ai ralenti parce que les gens ne me suivaient pas. »… Alors je pense, Ian, ressaisis-toi, mon pote. Vous venez de remplacer l’énergie par de l’énergie. Très bien – bien, super. Mais ça ne va pas de l’avant, Ian. “

Tipton a été diagnostiqué avec la maladie de Parkinson il y a sept ans – après avoir été frappé par la maladie au moins une demi-décennie plus tôt – mais a annoncé en février 2018 qu’il allait s’absenter des activités de tournée à l’appui de PRÊTREle dernier album de “Puissance de feu”.

Il y a trois ans, Downing a révélé qu’il avait envoyé deux lettres de démission à ses camarades de groupe lorsqu’il a décidé de quitter JUDAS PRIEST. Le premier a été décrit comme «une note de sortie gracieuse, impliquant une retraite en douceur de la musique», tandis que le second était «plus en colère, exposant toutes ses frustrations avec des parties spécifiques». Downing a déclaré plus tard qu’il pensait que la deuxième lettre était “une raison essentielle” pour laquelle il n’avait pas été invité à rejoindre PRÊTRE après Tiptonla décision de se retirer des tournées.

Halfordl’autobiographie de, “Avouer”, est sorti en septembre via Livres Hachette. Il a été écrit avec Ian Gittins, co-auteur de “Les journaux d’héroïne” par Nikki Sixx.

Downingsa propre autobiographie, “Heavy Duty: jours et nuits à Judas Priest”, arrivé en septembre 2018 via Da Capo Press.