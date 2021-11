Pourquoi KO Stock est la meilleure action à dividendes que vous puissiez acheter

Coca Cola (NYSE :KO) est la meilleure action à dividendes que vous puissiez acheter aujourd’hui. Là, je l’ai dit. Maintenant, en regardant son rendement d’environ 3%, vous pensez peut-être que vous pouvez trouver des investissements avec des paiements plus élevés que les actions KO.

Et vous auriez raison. Mais les investisseurs à revenu ne devraient jamais considérer le rendement uniquement. Tout aussi important, sinon plus, est de savoir si le dividende d’une entreprise est durable et croissant.

Coca-Cola est un véritable aristocrate du dividende. Un aristocrate de dividende est une entreprise qui a payé et augmenté son dividende pendant au moins 25 années consécutives. Coca-Cola a en fait augmenté ses paiements au cours des 59 dernières années consécutives.

De plus, avec les actions à dividendes actuellement démodées alors que les investisseurs restent concentrés sur la croissance, les actions KO sont raisonnablement valorisées.

Coca-Cola réalise sa plus importante acquisition à ce jour

Coca-Cola est l’une des plus anciennes marques de boissons gazeuses au monde. En fait, l’entreprise vient de célébrer son 135e anniversaire. Bien sûr, on ne survit pas plus d’un siècle sans faire quelques changements.

Selon Forbes, Coca-Cola est la sixième marque la plus puissante au monde. Mais son empire des boissons s’étend bien au-delà de son produit phare. Au cours des dernières années, sous la direction du PDG James Quincey, la société s’est lancée dans une vague d’acquisitions, s’emparant de fabricants de boissons populaires de toutes sortes, notamment du café, du thé, des boissons énergisantes et des boissons pour sportifs.

Plus récemment, l’entreprise a fait la une des journaux pour sa plus grande acquisition de marque à ce jour. Coca-Cola a dépensé 5,6 milliards de dollars pour le contrôle total du fabricant de boissons pour sportifs Bodyarmor.

Le mouvement a du sens. PepsiCo’s (NYSE :DYNAMISME) Gatorade est clairement le vainqueur dans le monde des boissons pour sportifs avec une part de marché de 70 %, dépassant celle de la marque Powerade de Coca-Cola. Powerade était la boisson pour sportifs n ° 2 jusqu’à l’arrivée de Bodyarmor, se présentant comme une option plus saine et surpassant Powerade.

Ainsi, l’achat de Bodyarmor par Coca-Cola signifie qu’il détient désormais les marques de boissons pour sportifs n ° 2 et n ° 3. Et tandis que la domination de Gatorade ne devrait pas s’estomper de sitôt, Coca-Cola s’attend à ce que les ventes au détail de Bodyarmor augmentent d’environ 50 % cette année pour atteindre plus de 1,4 milliard de dollars.

De plus, dans le cadre de l’accord, le co-fondateur de Bodyarmor, Mike Repole, travaillera avec l’unité des boissons plates de Coca-Cola sur de nouvelles marques. Repole a une tonne d’expérience dans le lancement de boissons à succès qui incluent Vitaminwater, Smartwater et Energy Brands, que Coca-Cola possède maintenant.

En plus d’une stratégie d’acquisition agressive, Coca-Cola a également réorganisé sa stratégie marketing. La direction se concentre sur l’attraction de nouveaux clients, la mesure des résultats et l’abandon de tout ce qui ne fonctionne pas, comme sa récente vente de la marque de jus et de smoothies en difficulté Odwalla.

Coca-Cola : une entreprise véritablement mondiale

Coca-Cola était autrefois synonyme d’Atlanta. (Le dernier rôle principal de James Cagney était celui d’un dirigeant de Coca-Cola.) Aujourd’hui, le profil de l’entreprise y est presque invisible, son habillage commercial manquant du nouveau stade Mercedes-Benz du centre-ville, ses dirigeants ne font plus partie des conseils d’administration locaux.

Au lieu de cela, Quincey’s Coke essaie d’être un meilleur citoyen du monde. La direction est consciente de la façon dont l’entreprise est comparée aux fabricants de cigarettes et de tabac. L’une des premières initiatives de Quincey a été de vendre des boissons plus petites, plus proches des bouteilles de 6,5 onces qui ont rendu le Coca-Cola célèbre au milieu du XXe siècle.

Aujourd’hui, l’entreprise fabrique des bouteilles à partir de plantes, construit une plate-forme mondiale autour de sa marque, fournit de l’eau potable au monde et passe au transport en vrac pour réduire les coûts. Il est discret, discret et permet d’éviter les risques.

Le résultat sur KO Stock

Tipranks considère que l’action KO n’est qu’un « achat modéré », bien qu’aucun des sept analystes qui l’ont suivie ne déclare qu’il s’agit d’une « vente ».

Si vous avez moins de 60 ans, je ne recommanderais pas le stock KO. Mais si vous commencez à prendre votre retraite et que vous avez besoin d’un revenu régulier, le dividende annuel de 1,68 $ par action de la société fait des actions un endroit idéal pour garer de l’argent.

Divulgation complète, je suis plus un gars de Pepsi, à cause de marques alimentaires comme Quaker et Frito-Lay et de son partenariat avec un fournisseur de protéines sans viande Au-delà de la viande (NASDAQ :PARND).

Mais le rendement du stock KO est supérieur à celui obtenu avec le PEP. Si le revenu est votre priorité, les actions KO sont ce que vous achetez.

A la date de publication, Dana Blankenhorn détenait des positions longues dans PEP. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Dana Blankenhorn est journaliste financier depuis 1978. Son dernier livre est Technology’s Big Bang: Yesterday, Today and Tomorrow with Moore’s Law, des essais sur la technologie disponibles sur la boutique Amazon Kindle. Suivez-le sur Twitter à @danablankenhorn.