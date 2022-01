Pourquoi Kobe Bryant a refusé de parler à qui que ce soit pendant 2 semaines

Kobe Bryant était l’un des athlètes les plus compétitifs de tous les temps.

Le seul joueur à vraiment rivaliser avec son esprit était également le seul joueur à qui il s’efforçait vraiment d’être – Michael Jordan.

Lors d’une récente apparition sur VladTV, Gilbert Arenas a révélé une anecdote intéressante sur Jordan et Bryant.

Plus précisément, il a divulgué un commentaire que le premier a fait au second, ce qui a conduit ce dernier à ne parler à personne pendant deux semaines.

« Je suppose que pendant ce temps, Kobe n’a rien dit à personne », a déclaré Arenas. « Alors pendant environ deux semaines, ils ont dit: » Kobe était juste muet. » Comme s’il ne parlait pas à ses joueurs, ne parlait pas à ses coéquipiers, il était juste comme en mode focus. C’était direct comme si l’entraînement était tellement intense.

« Les joueurs se disent : « Est-ce qu’il est en colère contre nous ? Lui avons-nous fait quelque chose ? Et puis Phil a dit ‘Non non non non, Jordan lui a dit, quand nous l’avons joué, vous pouviez porter les chaussures mais ne pouvez jamais les remplir… Et c’est le jeu où Kobe avait environ 55 points.

Jordan et Bryant avaient une relation très étroite. Il n’y a pas longtemps, Jordan a révélé son dernier échange de SMS avec Bryant. Cela parlait vraiment de leur lien. Il n’a également jamais hésité à donner ses réflexions honnêtes sur qui il considérait comme le meilleur entre Bryant et LeBron James.

Il est clair que Jordan a eu un impact immense sur le développement et la trajectoire de Bryant en tant que joueur. Et étant donné le rôle important que Bryant a joué dans la tradition du basket-ball, tous les fans de la NBA devraient être reconnaissants de l’influence de Jordan sur lui.

