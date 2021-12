Pourquoi Kraft paie 20 $ aux gens pour ne pas faire de gâteau au fromage pour les vacances

La saison des fêtes est peut-être là, mais le gâteau au fromage peut ne pas être inclus dans les desserts des fêtes de fin d’année. Alors que le gâteau au fromage est généralement un aliment de base des menus de desserts lors des réunions de famille, en particulier à Noël, les pénuries en cours dans la chaîne d’approvisionnement obligent Kraft à payer 20 $ aux gens pour opter pour une recette de dessert différente.

La société, qui est la filiale de Philadelphia Cream Cheese, a annoncé mercredi le nouvel effort. L’effort est en réponse aux pénuries continues de la chaîne d’approvisionnement, qui ont affecté, entre autres, la disponibilité du fromage à la crème. Reconnaissant que le gâteau au fromage est un favori à cette période de l’année, Kraft espère répandre un peu de joie pour ceux qui ne peuvent pas préparer le dessert bien-aimé en proposant de rembourser 20 $ à 18 000 acheteurs qui achètent d’autres desserts ou ingrédients de dessert.

« Un délicieux cheesecake est une tradition des Fêtes que de nombreuses familles attendent avec impatience », a déclaré la société dans un communiqué publié sur le site Web SpreadTheFeeling.com. « À Philadelphie, nous pensons que ces moments de plaisir qui vous plongent dans des sensations de vacances sont vraiment importants. Donc, si le cheesecake est sur moins de tables de vacances cette année, nous voulons nous assurer que vous ressentez toujours cette sensation de vacances, même si c’est à travers d’autres desserts . Si vous ne pouvez pas diffuser Philly, diffusez le sentiment. «

Pour obtenir votre remboursement, visitez simplement SpreadTheFeeling.com à partir du samedi 17 décembre à 9 h HE. Une fois sur place, vous aurez la possibilité de réserver votre place pour réclamer une réservation limitée de desserts. Les clients devront ensuite soumettre un reçu pour un achat de dessert entre le 17 décembre et la veille de Noël pour avoir une chance de recevoir une récompense numérique de 20 $. Dans une vidéo YouTube pour la nouvelle offre, Kraft a suggéré aux fans d’opter pour des cupcakes ou des brownies, ainsi que divers autres desserts, au lieu de cheesecake cette année.

Dans une déclaration obtenue par Today concernant la promotion « Spread the Feeling », le directeur marketing de Philadelphie, Basak Oguz, a noté que « au cours des 150 dernières années, le fromage à la crème de Philadelphie a été un aliment de base dans les ménages américains, en particulier pendant les vacances ». Oguz a ajouté : « Alors que nous continuons de voir une demande élevée et soutenue, nous voulons nous assurer qu’il y a suffisamment de fromage à la crème pour les bagels, les gâteaux au fromage et tout le reste. Nous sommes ravis de partager que nous investissons des millions de dollars pour que le fromage à la crème Philadelphia soit disponible pour tous ceux qui le souhaitent, où qu’ils aiment faire leurs achats, pendant les 150 prochaines années et au-delà. »