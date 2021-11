Pourquoi Kristen Wiig a rejoint le film de vacances imaginatif de Netflix (exclusif)

Le film de Noël de Netflix A Boy Called Christmas a tout un casting, et l’ancienne de Saturday Night Live Kristen Wiig est parmi les meilleures interprètes du groupe. Wiig joue un personnage bruyant et voleur de scènes dans Tante Carlotta, la méchante gardienne temporaire du personnage principal Nikolas (Henry Lawfull). Nous avons récemment discuté avec le réalisateur et co-scénariste Gil Kenan à propos du film et de la décision d’intégrer la fabuleuse actrice américaine dans l’ensemble principalement européen. Cela a commencé avec le travail SNL de Wiig, qu’il aimait.

« Je suis un grand fan de Kristen Wiig. Je suis un grand fan de SNL. SNL est essentiellement la façon dont j’ai appris la comédie en grandissant », a déclaré Kenan à PopCulture. « Et je me suis tellement engagé à faire en sorte que Kristen fasse cela parce que je la regardais semaine après semaine sur SNL évoquer des personnages complets sans coutures, des personnages qui se sentaient totalement immersifs, où ils avaient des histoires qui s’étendaient sur des kilomètres au-delà du croquis dans lequel ils se trouvaient . »

En ce qui concerne A Boy Called Christmas (co-écrit par Ol Parker et basé sur le livre du même titre de Matt Haig), Kenan savait juste qu’il voulait faire appel à la star de Wonder Woman 1984 pour jouer l’antagoniste mineur. Il s’avère que Wiig elle-même cherchait à dépeindre un personnage britannique, c’était donc la combinaison parfaite de désirs.

« Quand est venu le temps de donner vie à tante Carlotta, j’ai contacté Kristen, lui ai envoyé ce script, et j’ai eu la chance de réaliser, après lui avoir parlé qu’elle est une grande fan de contes et de films de contes de fées et qu’elle avait en fait cherchais vraiment à jouer un personnage britannique dans un film qui pourrait évoquer ce genre de monde fantastique », a révélé Kenan. « C’était donc un très bon moment et une bonne chance pour moi, qu’elle soit prête à faire le saut vers tante Carlotta, qui est un personnage différent de tout ce qu’elle a jamais joué auparavant. »

Si vous souhaitez voir Wiig en action, A Boy Called Christmas est maintenant diffusé sur Netflix.