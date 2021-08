Pourquoi Kristi Noem ne laissera-t-elle pas le Dakota du Sud interdire les passeports pour les vaccins? 10z viral

Les législateurs du Dakota du Sud ont présenté un projet de loi qui interdirait aux entreprises d’exiger une preuve de vaccination COVID-19 des employés et des clients. Mais la session de 2021 a déjà été ajournée et le gouverneur Kristi Noem n’a jusqu’à présent pas réussi à convoquer de session extraordinaire (ou à étendre la session de redécoupage à venir en novembre) pour permettre l’adoption de la législation.

« Nul ne peut faire l’objet de mesures disciplinaires ; être licencié, rétrogradé ou perdre son statut d’emploi de quelque manière que ce soit ; la perte du statut d’étudiant, y compris le statut dans un programme d’études particulier ; et personne ne se verra refuser l’accès à des locaux commerciaux en raison de sa décision de refuser de se faire vacciner contre le COVID-19 sur la base de sa conscience », indique le projet de loi.

Il est temps d’adopter la loi sur la liberté de conscience des vaccins COVID-19. Le droit des gens de déterminer quand et s’ils doivent recevoir ce vaccin doit être protégé. Ne devrait pas avoir à choisir d’abandonner une carrière ou un collège à cause de cela ! pic.twitter.com/68Yxh54oC9 – Scott Odenbach (@ScottOdenbach) 18 août 2021

Comme des projets de loi similaires au Montana et en Floride, ce projet de loi interdirait aux entreprises privées de licencier ou de refuser le service aux employés et aux clients non vaccinés, ouvrant la porte à des poursuites contre les entreprises qui ne se conforment pas. Noem a signé un décret exécutif en avril interdisant aux entités gouvernementales d’exiger des passeports vaccinaux, mais s’est activement prononcée contre l’idée de protéger les employés hésitants vis-à-vis des mandats commerciaux.

“Les travailleurs dont les employeurs exigent un vaccin pour le maintien de l’emploi ont le pouvoir de dire non”, a tweeté Noem en juillet, notant leur “option de trouver un nouvel employeur”.

Les travailleurs dont les employeurs exigent un vaccin pour un emploi continu ont le pouvoir de dire non. Notre économie et notre marché du travail robustes leur donnent la possibilité de trouver un nouvel employeur qui valorise le choix personnel et la responsabilité, et n’impose pas de mandats à leurs employés. – Kristi Noem (@KristiNoem) 31 juillet 2021

En réponse aux récents appels des législateurs conservateurs à convoquer une session spéciale pour adopter l’interdiction des passeports vaccinaux, le porte-parole de Noem, Ian Fury, a simplement déclaré : « Le gouverneur n’a pas entendu un appel généralisé à une session spéciale sur ce sujet. Elle gardera l’esprit ouvert si les circonstances changent.

Mais le représentant Jon Hansen, le président intérimaire de la Chambre du Dakota du Sud et l’un des sponsors du projet de loi avec le représentant Scott Odenbach, ont déclaré que l’action de Noem est cruciale. “Nous avons besoin qu’une loi soit adoptée pour protéger ces personnes, et la seule façon de le faire est d’organiser une session spéciale convoquée par le gouverneur”, a-t-il déclaré au Federalist.

Les deux tiers des deux chambres peuvent également voter pour convoquer une session extraordinaire, mais Hansen a déclaré qu’il était impossible d’obtenir autant de voix. “Je pense que nous pouvons obtenir le soutien de la majorité pour adopter le projet de loi, mais nous n’obtiendrons jamais les deux tiers pour convoquer une session extraordinaire.”

Une session spéciale est également prévue le 8 novembre pour le redécoupage, mais l’élargir pour inclure d’autres questions telles que les passeports vaccinaux nécessiterait également une action du gouverneur ou des deux tiers des deux chambres.

Même si cette session était élargie, a déclaré Hansen, “ce serait mieux que rien, mais certaines de ces sociétés exigent que les gens se fassent vacciner avant le 1er novembre, donc pour toutes ces personnes, cette session spéciale serait trop tard.” Sanford Health, la plus grande entreprise basée dans le Dakota du Sud, a annoncé en juillet qu’elle exigerait que les employés soient vaccinés avant le premier jour de novembre.

Si Noem refuse de laisser le législateur envisager l’interdiction du passeport vaccinal lors d’une session extraordinaire, les législateurs pourraient l’introduire lors du début de la session de 2022 en janvier. « Si les entreprises ou les gouvernements exigent toujours que les personnes qui ne prennent pas ces vaccins soient licenciées, je présenterai absolument le projet de loi lors de la session législative ordinaire », a déclaré Hansen.

“J’espère sincèrement que le gouverneur Noem aidera ces personnes et nous aidera à adopter cette loi dès que possible”, a-t-il ajouté. « Ces travailleurs ont besoin de notre aide. Ils le demandent et nous devons être là pour eux.

Le bureau de Noem n’a pas répondu à la demande de commentaire de The Federalist au moment de la presse.

METTRE À JOUR:

En réponse à une demande de commentaire de The Federalist, le gouverneur Noem a insisté sur le fait que « les conservateurs devraient toujours être opposés au grand gouvernement ». Son porte-parole, Ian Fury, a ajouté : « Notre système ne permet pas [the governor] pour dicter que les entreprises privées exigent ou non des vaccinations de leurs employés – elle n’a pas non plus le pouvoir de les fermer. »

« Les entreprises qui choisissent d’exiger des vaccinations doivent le faire en sachant parfaitement que leurs employés – et futurs travailleurs – peuvent avoir d’autres choix ailleurs », a déclaré Fury. “Et pour leur part, les travailleurs à tous les niveaux doivent comprendre qu’au cours de leur carrière, ils peuvent être confrontés à des choix difficiles quant à savoir si les exigences d’un employeur sont conformes à leurs propres convictions.”

Le représentant Scott Odenbach, l’un des co-sponsors du projet de loi, a rejeté l’argument selon lequel l’interdiction des passeports vaccins équivalait à un dépassement du gouvernement. « Ma réponse aux gens qui soutiennent qu’il s’agit d’un grand gouvernement est la suivante : ‘vous penseriez alors que la Déclaration des droits est un grand gouvernement’ », a-t-il déclaré. “Il y a des milliers et des milliers de personnes épris de liberté qui regardent ce qui se passe avec un désespoir silencieux et se demandent si quelqu’un va les défendre, et nous devons commencer à le faire.”

