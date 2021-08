Pourquoi Kurt Angle a rejeté la WWE après sa médaille d’or olympique

Kurt Angle est l’un des grands de la WWE. Cependant, il ne s’est pas précipité à la WWE après avoir remporté une médaille d’or olympique pour la lutte aux Jeux d’été en 1996. Plus tôt cette année, Angle a expliqué comment il avait refusé un contrat de 5 millions de dollars sur 10 ans de la WWE sur The Kurt Angle Show. .

« C’était un demi-million par an pendant 10 ans. C’est donc un accord de 5 millions de dollars, vous savez, ” a déclaré Angle, comme transcrit par Essentially Sports. ” C’est garanti, vous savez, vous gagnez plus si vous travaillez plus. Mais je, vous savez, je n’ai jamais eu d’argent. C’était donc comme une aubaine. J’étais comme, Oh mon Dieu, je vais être riche. Mais Angle n’était pas un fan de la lutte professionnelle à l’époque, ce qui l’a amené à la refuser. De plus, il a été poussé à rejeter l’offre par son agent.

« Donc, nous n’avons jamais eu d’argent. Donc c’était la première fois que j’y étais, ça me regardait dans les yeux et je me disais, Oh, mon Dieu, je dois faire ça Angle a dit en parlant de sa famille. «C’était vraiment difficile de passer à côté. Vous savez, voir ce type d’argent. A l’époque où je n’avais jamais d’argent, c’était incroyable. J’étais dépassé.”

Angle a rejoint la WWE en 1999 et a rapidement remporté les championnats intercontinentaux et européens. Il a ensuite remporté le King of the Ring en 2000, puis a battu The Rock (Dwayne Johnson) pour remporter son premier championnat de la WWE, ce qui en fait l’une des années de recrue les plus réussies pour toute superstar de la WWE de l’histoire. Au fur et à mesure que sa carrière à la WWE progressait, Angle a remporté le championnat de la WWE à trois reprises ainsi que le championnat du monde des poids lourds. Il est devenu le 10e triple couronne et le cinquième champion du Grand Chelem de l’histoire de la WWE et a été intronisé au WWE Hall of Fame en 2017.

Avec le travail d’Angle mis sur le ring, cela a conduit à des problèmes de santé. En juin, Angle a expliqué qu’il devait travailler sur son corps chaque jour à cause de la douleur qu’il ressentait. “J’ai une douleur extrême toute la journée”, a déclaré Angle sur The Kurt Angle Show. “Je fais de l’entretien sur mon corps toute la journée. Je fais la traction de mon cou. J’ai un truc appelé Iron Neck, où il entraîne votre cou. J’ai des rouleaux anti-gravité. Je m’étire. Je fais beaucoup de musculation. Je travaille sur mon corps 2 à 3 heures par jour. Je dois le faire. Je suis tellement défoncé maintenant. J’ai sacrifié une grande partie de mon corps dans la lutte professionnelle et la lutte amateur.