Pourquoi la baie du Bengale est le foyer des pires cyclones tropicaux? Alors que Yaas frappe Odisha, voici tout ce que vous devez savoir

Le cyclone Yaas touche terre à Paradip, Odisha. (Image PTI)

Année après année, la ceinture côtière orientale de l’Inde a été ravagée par des tempêtes super cycloniques. Après le rendez-vous destructeur d’Amphan le 20 mai de l’année dernière, le cyclone Yaas touche terre à Odisha. Il y a juste une semaine, le cyclone Tauktae qui a pris naissance dans la mer d’Arabie a fait des victimes dans le Maharashtra et le Gujarat. Néanmoins, la baie du Bengale est un bassin plus actif que la mer d’Oman pour le brassage des tempêtes cycloniques.

Au cours des quatre dernières années, 12 cyclones se sont formés dans la baie et ont ravagé les États côtiers de l’Est de l’Inde. Sur cinq cyclones dont le littoral indien a été témoin en un an, quatre sont originaires du golfe du Bengale et un seul dans la mer d’Oman.

Le Dr Harsh Vardhan, Ministre de la science et de la technologie et des sciences de la Terre, a également attiré l’attention sur la fréquence croissante de formation de cyclones dans le nord de l’océan Indien ces dernières années.

Pourquoi la baie du Bengale est le foyer des tempêtes cycloniques

Les cyclones dans la baie du Bengale peuvent être attribués à la vaste dépression créée par l’eau chaude de l’océan. Les météorologues pensent que la baie qui donne naissance à de violents cyclones est concave ou peu profonde où lorsque des vents forts poussent l’eau, elle se concentre comme une tempête. La baie du Bengale a la forme d’un creux qui le rend plus hospitalier pour que les tempêtes gagnent en force. De plus, la température élevée de la surface de la mer aggrave encore les choses dans la baie, déclenchant l’intensité des tempêtes.

De plus, la baie du Bengale reçoit plus de précipitations avec des vents lents et des courants d’air chaud autour d’elle qui maintiennent les températures relativement élevées toute l’année. L’afflux constant d’eau douce et chaude des rivières périnéales comme Bramhaputra, Ganga rend encore plus impossible le mélange avec l’eau plus froide ci-dessous. Le manque de masse continentale entre l’océan Pacifique et la baie du Bengale a pour effet que les vents cycloniques se déplacent vers les zones côtières, provoquant de fortes précipitations. L’absence de mouvements aériens du nord-ouest de l’Inde vers la baie dans la phase post-mousson est également une autre raison des risques de cyclones dans le golfe du Bengale.

Quel avantage géographique a la mer d’Arabie

Quant à la mer d’Oman, elle est beaucoup plus calme car les vents plus forts aident à dissiper la chaleur et le manque d’eau douce constante aide l’eau chaude à se mélanger à l’eau fraîche en dessous, réduisant la température de surface. La mer d’Arabie bénéficie de l’avantage géographique, car les vents de l’océan Pacifique rencontrent les Ghâts occidentaux et l’Himalaya, réduisant son intensité et n’atteignant parfois jamais la mer d’Oman.

Le cyclone le plus dévastateur au Bengale à ce jour a été Bhola en 1970, où cinq lakh ont été tués dans l’ancien Pakistan oriental et le Bengale occidental. Récemment, les Nargis qui ont frappé le Myanmar en 2008 ont fait plus de 1 lakh, 40 000 vies.

